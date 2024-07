Juntos pero separados: Mauricio Macri y Javier Milei coincidirán en Francia mientras el PRO marca distancia con LLA

En ese marco, y en medio de la tensión entre ambos, que se reflejó también en el destrato al expresidente en la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, Milei y Macri estarán en París al mismo tiempo por el evento inaugural de los Juegos Olímpicos. No obstante, no está previsto -al menos hasta ahora- un encuentro. Tampoco una foto para alejar fantasmas. Estarán cerca, pero alejados. Tal como lo están en terminos políticos.

Macri activó la maquinaria en las últimas horas: organizó una reunión virtual con los referentes del PRO y los invitó formalmente al acto público del 1 de agosto. "Conversamos sobre la actualidad del PRO, analizamos dónde y cómo estamos, y comenzamos a diagramar un poco lo que será la presentación del partido a nivel nacional", precisaron miembros en relación al encuentro.

De la asamblea partidaria por zoom participaron los mandatarios provinciales Nacho Torres, de Chubut, y Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires. También estuvieron presentes los jefes comunales Soledad Martínez, de Vicente López y Guillermo Montenegro, de Mar del Plata; el diputado Cristian Ritondo, que lidera el PRO bonaerense.

La equidistancia de Mauricio Macri con Javier Milei

El expresidente respalda a Javier Milei, pero con rasgos equidistantes. Está dispuesto a jugar con el partido libertario en clave electoral pero no así en clave gubernamental. En sus últimas expresiones, el propio Macri llevó a cabo críticas indirectas hacia el actual Jefe de Estado.

El pasado 4 de julio, luego de la tensa reunión de la Asamblea Nacional del PRO realizada en un hotel porteño donde Macri designó a Martin Yeza al frente del órgano encargado de aprobar las alianzas electorales, cargo al que aspiraba Patricia Bullrich, el partido amarillo emitió un áspero comunicado donde el primer punto del orden del día fue "el PRO no se fusionará con La Libertad Avanza".

Milei, Macri, Bullrich.jpeg Mauricio Macri junto a Javier Milei y Patricia Bullrich durante la campaña electoral 2023.

Esa misma semana, el líder del partido amarillo instó al Poder Ejecutivo a pagar la deuda que actualmente mantiene el Gobierno nacional con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos", señaló en tono exigente.

A eso se le suma, además, la participación desaparcibida en el Pacto de Mayo en Tucumán. El titular del PRO regresó exclusivamente de Wimbledon para la firma del tratado y, lejos del protagonismo, no tuvo ni siquiera una foto oficial con el Presidente.

El rol de Patricia Bullrich

Distinta es la posición de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad ya adelantó que participará de la campaña legislativa de La Libertad Avanza para 2025. "¿Hay peligro de que La Libertad Avanza absorba al PRO y a todos sus votantes?", le consultaron hace unos días a la funcionaria de Seguridad durante una entrevista con el canal EDA TV. "Ya están. Porque yo soy parte de PRO y estoy en el Gobierno. Y los votantes nos están acompañando", aseguró.

"Nosotros tomamos una decisión y yo como perteneciente a Pro tomé una decisión, como candidata a presidenta de Pro, que fue apoyar a Javier Milei, comprometernos con un gobierno de cambio en contra de lo que podía ser la continuidad del peronismo, del populismo o de Massa. Eso es lo que importa", resaltó Bullrich.

Con respecto a su vínculo con Macri, dijo no tener "ni mejor ni peor relación de la que tenía antes", pero aclaró sus diferencias: "No me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando".