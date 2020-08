Suspenden acto por Día de la Fuerza Aérea

El adiestramiento de combate aéreo cercano se cumple a alturas (niveles) estándares (entre 10 mil y 18 mil pies) que se respetan a rajatabla y es el más exigente tanto para los aviadores como para las máquinas. La instrucción consistía de prácticas de maniobras y tácticas de combate cerrado a corta distancia donde ya no es la tecnología la que decide el resultado del enfrentamiento, sino la destreza del piloto. Algo salió mal y la aeronave se descontroló. El contrincante en el entrenamiento, primer teniente Mariano Zuccoli , al mando de un avión similar, fue testigo de todo el suceso, su declaración ante el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, que investiga el siniestro, resultará clave para dilucidar el siniestro. Trascendió que el aparato al mando de Britos Venturini habría entrado en tirabuzón, una condición que tiene procedimientos precisos de recuperación pero se sabe que la configuración alar (en delta) del Fightinghawk dificulta el éxito en la maniobra. Ese perfil favorece el vuelo a altas velocidades, permite maniobras bruscas y cerradas típicas en un avión de caza, la desventaja es que no se comporta igual a bajas velocidades. Si el presunto tirabuzón era “chato”, recuperar la aeronave era casi un imposible y el piloto no habría tenido otra alternativa que eyectarse. La Junta de Investigaciones ad hoc y la Justicia federal deberán determinar si hubo antecedentes de orden técnico (fallas) previo al momento de la pérdida de control de la aeronave.