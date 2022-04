Córdoba pidió una reunión urgente con Nación por avisos de recorte de gas a industrias

El pedido de reunión por parte de las autoridades cordobesas surgió tras la notificación que recibieron recientemente industrias radicadas en la Provincia de Córdoba por parte de sus distribuidores mayoristas respecto de la imposibilidad de dar curso a los suministros de volúmenes de gas natural acordados en oferta, entre otras restricciones que se les anunciaron.

La solicitud, enviada el día 13 de abril, fue firmada por el titular de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y dirigida al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.

La nota, expresa que la medida recientemente notificada a dichas empresas es de cumplimiento inmediato, impidiéndoles cualquier tipo de reprogramación operativa y provocando innumerables perjuicios por la falta de un recurso energético que resulta estratégico para el normal funcionamiento de las industrias.

En ese sentido, Accastello informa que en el Ministerio de Industria, Comercio y Minería recepcionaron múltiples inquietudes de parte de industrias que pertenecen al entramado productivo cordobés que han recibido las notificaciones de referencia.

En declaraciones radiales, el Ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, advirtió que podría faltar gas para la provincia y la industria durante este invierno. Respecto a posibles cortes de gas, indicó: "Es muy factible, el escenario es complicado y hay serio riesgo de faltante de gas natural".

"Tenemos una política energética a la deriva, sin prioridades claras para garantizar el gas natural suficiente para este invierno", lamentó.

En este panorama, indicó que Córdoba hizo una inversión con recursos propios, con la cual se construyeron 3 mil kilómetros de gasoducto, pero no es suficiente para traer gas a la provincia.

"No podemos creer que el Estado nacional, con la espalda que tiene, no pueda invertir para que haya gas natural en todo el país, solo faltan 600 kilómetros de gasoducto, que es un 20% de lo que hizo Córdoba y hoy no está acondicionado", concluyó.