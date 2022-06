Citarán a expertos en energía para acelerar causa Gasoducto NK

La documentación es profusa y ya está bajo estudio del juzgado a cargo de Daniel Rafecas que en pocas horas unificó las tres denuncias que habían sido planteadas en Comodoro Py y las unificó bajo su mando. También, y para que no se genere un eventual conflicto decidió enviar a sorteo el tramo de la denuncia que iba dirigido contra Kulfas respecto al presunto delito de omisión de denuncia. Se señalaba allí al exministro como posible responsable de no haber denunciado a la Justicia si había percibido que existiría alguna irregularidad por parte de la exEnarsa en lo que se había mencionado en el off como presunta licitación direccionada a favor de Techint. Ese tramo fue sorteado y recayó en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, que a su vez remitió las denuncias por el gasoducto a Rafecas.

El fiscal Carlos Stornelli se mantuvo sorprendentemente cauto también en su intervención en el expediente: impulsó la acción penal desde el Ministerio Público pero no formuló imputaciones particulares, lo que desinfla la expectativa de que se pudiera individualizar a alguien en particular sobre la eventual comisión de un delito. El estado del trámite -incipiente- recorta el margen de investigación solamente a la confección técnica de las especificaciones técnicas de los pliegos. El Gobierno espera una mínima señal judicial para avanzar con horizonte despejado en la licitación y evitar mayores demoras todavía para la obra.

IEASA (exEnarsa) -por orden del juez- también aportó documentación relativa a una segunda licitación por compra de caños de tuberías que tiene relación a la investigación principal.