El Gobierno analiza lanzar plan de vacunación en escuelas según padrón electoral

Luego de que el presidente Alberto Fernández haya acordado la adquisición de 25 millones de dosis de vacunas de Rusia y 22 millones de las que desarrolla el laboratorio AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford, "todos los ministerios" trabajan en la realización de un plan vacunatorio masivo, afirmó el mandatario.

"También tenemos que prepararnos para que no haya amontonamientos", aseguró Ginés en diálogo con radio Mitre y contó: "Estamos trabajando intensamente con las provincias, viendo no sólo cuántas personas hay en condiciones de ser vacunadas sino qué capacidad de vacunación semanal tienen para adecuar el ritmo. La idea es que sea masivo no solo en la cantidad de gente sino en la operación".

"Trabajamos con los Ministerios de Defensa, Seguridad e Interior y he desmembrado mi ministerio, porque a partir de la semana que viene salen a las provincias a compartir la planificación de la vacunación", completó.

Por otro lado, el ministro garantizó que todas las vacunas que se inyecten en el país habrán pasado "todas las pruebas de eficiencia y seguridad", y reiteró que "no será obligatoria" su aplicación.

"Nosotros vamos a garantizar que las vacunas que apliquemos a los argentinos hayan pasado todas las pruebas de eficiencia y seguridad, en eso hay que estar tranquilos", afirmó.