Ginés: "Creo que esto tendrá buen resultado, pero se verá en días"

Esos datos, determinó serán los que permitan anunciar "la posibilidad de avanzar en una mayor flexibilización de la cuarentena" a partir del 17 de julio. Depende de "hacer bien las cosas".

"Hoy es difícil decir qué va a pasar, pero acepto la teoría optimista para que entendamos que esto no es eterno", sostuvo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.

Además, el ministro de Salud aseguró que "todos" coincidían en la necesidad de retomar la fase 1 de cuarentena para tener el "control de la situación" y poder tener "capacidad resolutiva de atender enfermos".

"Es bárbaro lo que se hizo en tan poco tiempo, se aumentó un recurso crítico en casi un 40 por ciento en muy poco tiempo", defendió.

"No somos tontos y también sabemos las dificultades y los sacrificios de los argentinos", dijo González García y destacó que "entendemos que hay que volver a la normalidad lo antes posible, pero sin la colaboración de la gente nada de esto sirve. Muchos países hicieron lo mismo y no tuvieron colaboración y no les fue bien".

En ese sentido, destacó que las medidas adoptadas por el presidente Alberto Fernández ubican a la Argentina como uno de los países con menor cantidad de muertes de la región y agregó: "Hoy nos va mejor que a la mayoría".

"Yo entiendo que es mucho tiempo, que hay cansancio y necesidades", indicó el funcionario y añadió que se trata de una medida del Ejecutivo para proteger a la sociedad.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria defendió el accionar del Gobierno frente a la pandemia de coronavirus y minimizó la crisis económica profundizada por el confinamiento al asegurar que "uno puede volver a conseguir empleo".

"Y lo digo con todo respeto, pero de lo que no se puede volver es de la muerte, de eso no se vuelve", expresó.

"El problema es la pandemia, no la cuarentena, el aislamiento, es la pandemia la que está destruyendo la economía mundial de una manera atroz", agregó.

Consultado sobre si se espera superar el pico de la pandemia después del 17 de julio, el ministro aseguró que "hay mucha incertidumbre".

"Yo no puedo ser adivino. No puedo hacer pronósticos que son muy difíciles de hacer", remarcó.

"Nosotros vamos a tomar las medidas oportunas y todas juntas y en esto estamos todos de acuerdo, desde el Presidente a los jefes de las distintas circunscripciones", señaló.

"Nosotros tenemos que contener la evolución del virus en primer lugar, después si empieza a bajar la curva o no, lo iremos viendo", añadió González García.

Y concluyó: "Yo quiero seguir trabajando con responsabilidad y colectivamente con todos los distritos. En el final de esta historia se nos va a juzgar por cómo nos fue, y yo creo que por ahora no está yendo muy bien".