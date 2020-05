Ginés recibió el alta médica y habló del coronavirus: "Tenemos absolutamente controlada la situación"

Tras el ingreso, se le realizaron los estudios correspondientes, cardiológicos, neurológicos y traumatológicos, y pruebas que volvieron a repetirse por la tarde. La tomografía dio un hematoma subdural laminar crónico.

La cartera de Salud aclaró que "el Ministro no tuvo fiebre ni síntomas respiratorios", para descartar que su ingreso al Otamendi tuviera que ver con el Covid-19, ya que se encuentra dentro de la población de riesgo de la enfermedad.

Al respecto, el ministro señaló: "No me voy a hacer el hisopado, no tiene sentido. No tengo ningún síntoma, ninguna indicación para hacerlo, sería en este caso absolutamente innecesario, solo para los medios".

Por otro lado, en declaraciones a la prensa tras abandonar el Sanatorio, aseguró que el Gobierno tiene controlada la situación epidemiológica frente a la pandemia, a la vez que consideró que el pico va a estar en la segunda semana de junio.

"Hay un incremento de los casos. El coronavirus entró en el lugar peligroso, como son los barrios vulnerables. Eso naturalmente expande la casuística. Pero creo que tenemos absolutamente controlada la situación", sostuvo, y agregó: "Me parece que el pico va a estar en la segunda semana de junio, pero no me gusta adivinar mucho".

A su vez, destacó la implementación del operativo DetectAr para evitar la propagación del virus en los barrios vulnerables, pero advirtió que el contexto obliga a trabajar más y mejor. "Hay que cuidar los brotes en los asentamientos. El aislamiento puede ser individual o, si no se puede, tratando de que sean un poco más por zona, pero hay que cuidarlos", explicó.

González García, de 74 años, está al frente del ministerio de mayor relevancia a la hora de la lucha contra la pandemia de coronavirus, con un alto desgaste físico. La noticia de su internación fue seguida de cerca por el presidente Alberto Fernández desde la Casa Rosada, a donde concurrió por tercer día consecutivo.

Hasta el momento, en Argentina se registraron 13.933 casos confirmados y 501 fallecimientos. La Ciudad y la Provincia de Buenos Aires son los principales distritos afectados, ya que concentran el 81 por ciento del total de contagios del país.