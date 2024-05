Gobierno asegura que el transporte está al 40% y ratificó que descontará subsidios a empresas de colectivos que paren

Esta sanción aplicará "por primera vez en la historia", anunció el secretario frente a las cámaras ya que "las condiciones están dadas para que haya un servicio mínimo" este jueves. “Lamentablemente, hasta el día de hoy, se venía pagando los días de paro se financiaban estas huelgas, pero el Gobierno nacional actual ha decidido que esto no va a seguir así. No se va a pagar el día a las empresas que no presten el servicio”, continuó Mogetta.