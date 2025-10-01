Gobierno sobre la citación de Karina al Congreso: "La señora Milei va a hacer lo que considere prudente"

La comisión de $LIBRA volvió a reunirse el pasado martes, con ausencia de la hermana del Presidente. Además, la oposición busca avanzar con distintos pedidos de interpelación de funcionarios por el caso ANDIS.

El Gobierno habló de la posición de Karina Milei ante los pedidos de interpelación de la oposición en el Congreso.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó cuál será la estrategia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , ante las diferentes citaciones y pedidos de interpelación que surgen de las comisiones de la Cámara de Diputados por los casos ANDIS y $LIBRA. "Va a cumplir con toda la normativa y con todo lo que ella considere prudente hacer ", aseguró el funcionario.

La respuesta de Adorni llegó luego de que el pasado martes, la comisión de $LIBRA volviera a reunirse sin la presencia de Karina Milei. En este escenario, los diputados le enviaron un mensaje a la justicia para que obligue a los testigos a asistir a ese cuerpo y, así, forzar a la secretaria General de la Presidencia, para que asista.

En las últimas semanas, el Gobierno acumuló una serie de conflictos políticos que complejizaron su camino hacia las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre . A la ya lejana causa $LIBRA, se sumaron los audios de Diego Spagnuolo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la actual acusación sobre el candidato a diputado por la Provincia, Jose Luis Espert, por sus presuntos vínculos con el empresario ligado al narcotráfico, Fred Machado.

En este contexto, la estrategia de Karina Milei es, por el momento, el silencio. " Mi hermana no es una persona que hable mucho, ¿por qué debería cambiar su forma de ser? Es absolutamente ridículo" , justificó el Presidente esta semana durante una entrevista en A24.

Sin embargo, la nueva ausencia de Karina Milei - citada ya en dos ocasiones por la comisión conducida por Maximiliano Ferraro - despertó el enojo de la oposición que busca que la Justicia obligue a los testigos citados a asistir a ese cuerpo. "No he hablado, pero va a cumplir con toda la normativa", sentenció Adorni ante las consultas sobre la estrategia de la hermana del Presidente.

La situación en la comisión de $LIBRA

Además de la secretaria general de la Presidencia, tampoco asistieron los otros dos funcionarios que ya se habían ausentado en su primera citación, que fue el martes pasado. Se trata del presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc.

Anteriormente, ante los "faltazos" por segunda vez consecutiva del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la funcionaria del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo (ex titular de la UTI Libra), la comisión votó pedir autorización a la justicia Federal, para llevarlos a declarar por la fuerza pública. El pedido está en manos del juez Julián Ercolini quien, por ahora, no se pronunció.