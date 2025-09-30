Gesto de Javier Milei a las Fuerzas del Cielo en la interna de La Libertad Avanza

El Presidente convocó a la agrupación de Santiago Caputo para que lo escolte en el ingreso al acto del próximo lunes en el Movistar Arena.

Javier Milei realizó un gesto de campaña a favor de las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo en medio de la corrosiva interna de La Libertad Avanza con el sector de Sebastián Pareja. El Presidente solicitó ingresar el próximo lunes en el acto de presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena rodeado por la agrupación juvenil que preside Agustín Romo, jefe del bloque en la legislatura bonaerense.

"He recibido una llamada del señor Presidente de la Nación con un pedido concretísimo con respecto al próximo evento que se va a estar realizando en el Movistar Arena el próximo lunes donde tenemos que hacer que el esfuerzo valga la pena. Es muy importante el evento y el Presidente me dijo, entre tantas cosas, que es fanático de los estandartes que tenemos en las Fuerzas del Cielo, que le encanta cuando los llevamos a los actos, que le encantan las canciones. Y me pidió, vieron que él entra a los actos rodeado por el público. que él quiere entrar rodeado de todos los pibes de las Fuerzas del Cielo", anunció Romo en la noche del lunes durante una entrevista con el canal de streaming libertario Carajo.

LAS FUERZAS DEL CIELO EN EL MOVISTAR ARENA POR PEDIDO DEL PRESIDENTE "Quiere entrar rodeado de los pibes de Las Fuerzas del Cielo. Le encantan los estandartes, la estética y las canciones"

Las Fuerzas del Cielo habían sido críticas del armado electoral en la provincia de Buenos Aires a cargo de Pareja y Karina Milei que derivó en una derrota de casi 14 puntos ante el peronismo de Axel Kicillof en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. La agrupación que nuclea a los jóvenes libertarios y a la tropa digital que comanda Daniel Parisini, alias Gordo Dan, había sido marginada de la boleta de La Libertad Avanza y también del comando de campaña por decisión de Pareja, titular del partido en territorio bonaerense.

Ese fracaso electoral, que repercutió en los mercados y derivó en parte en una corrida cambiaria que demandó la intervención de un rescate del departamento del Tesoro de Estados Unidos, se tradujo en la salida de Eduardo "Lule" Menem de la mesa política nacional y en la incorporación de Pilar Ramírez como nueva coordinadora nacional de campaña . Pero el Presidente además potenció la injerencia de las Fuerzas del Cielo en esa mesa y sumó en la reunión del viernes pasado en Casa Rosada a Lucas Sagaz Luna y Macarena Alifraco, dos integrantes del staff de Santiago Caputo.

ABRAN PASO, LLEGÓ JAVIER MILEI.



Lunes 6 de Octubre, 17 hs, Movistar Arena.



Las Fuerzas del Cielo acompañan al Presidente Milei en la presentación de su nuevo libro.



Conseguí tu lugar escaneando el QR del flyer. pic.twitter.com/M3xIV4I7Ow — Las Fuerzas del Cielo (@FuerzasDelCielo) September 30, 2025

Caputo, asesor estratégico del gobierno y jefe de la comunicación de La Libertad Avanza, ya había salido al rescate de la campaña durante la cadena nacional que protagonizó Milei para presentar el Presupuesto 2026. El Presidente se había reunido a solas con el jefe político de las Fuerzas del Cielo en Olivos para diagramar los ejes del discurso y diseñar una. nueva puesta en escena que le diera centralidad a la figura de Milei con una purga de su entorno. Desde entonces, el jefe de Estado ensaya una narrativa más empática con el electorado, sin insultos ni agresiones, y con el intento de una valoración explícita del esfuerzo del electorado sin tanta motosierra o apelaciones a frases como "como el mejor gobierno de la historia" o la exaltación de la motosierra.

Pedido de Javier Milei

El pedido de Milei de ser escoltado por las Fuerzas del Cielo el próximo lunes, revelado por Romo como un triunfo político en plena campaña, es también un gesto contra Pareja en la interna Libertaria de la provincia de Buenos Aires. En el local de eventos del barrio porteñ de Villa Crespo, el Presidente presentará su libro "La construcción del milagro" acompañado también por su gabinete y protagonizará un show musical. Un formato de campaña que podría repetir en otras provincia como Mendoza.

Romo, y las Fuerzas del Cielo De Santiago Caputo, fueron críticas también de la figura de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires que, a las complicaciones que generó por su cercanía con Diego Spagnuolo, le sumó ahora la revelación de haber recibido una presunta transferencia de usd 200 mil de parte de Fred Machado, detenido y a la espera de extradición a Estados Unidos en una causa donde se lo investiga por fraude y narcotráfico.

El delfín de Karina Milei

El apoyo, ahora explícito de Milei a las Fuerza del Cielo, es también un nuevo golpe para "Lule" Menem quien, junto a Karina, empoderaron a Sebastián Pareja como delfín de la secretaria general de la presidencial en la negociación y en el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires. El armado bonaerense de LLA de listas dejó afuera de las candidaturas al mileísmo de paladar negro para privilegiar a figuras como Maximiliano Bondarenko en la tercera sección electoral. Pero tampoco hubo jóvenes en las listas en una partido llegó al poder en parte por el apoyo del voto sub 30.

El anuncio de Romo fue celebrado por las milicias digitales de las Fuerzas del Cielo que retoman el protagonismo en el marco de un reseteo de la estrategia de campaña tras la paliza sufrida ante el peronismo de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en LLA continúan las complicaciones a partir de las polémicas que rodean a Espert quien debió ausentarse este fin de semana de una recorrida de candidatos por Puan y Tres Arroyos, sexta sección electoral, donde Diego Santilli debió ponerle el cuerpo a la campaña.

En Casa Rosada estiman que es muy complicado descontar la ventaja de casi 14 puntos que obtuvo el peronismo en provincia de Buenos Aires pero calculan que podrían reducir la diferencia. Para no exponer al Presidente a esa eventual doble derrota, se limitaron las presencias de Milei en territorio bonaerense y recién volvería a pisar el territorio este sábado en San Isidro acompañado por el intendente del PRO, Ramón Lanús. Para el viernes tiene previsto visitar Entre Ríos, donde LLA también va en alianza con el macrismo y además podría sumar un acto el mismo día en la provincia de Santa Fe.