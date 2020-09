Larreta suspende envío de Presupuesto a Legislatura por combo pandemia-copa

Horacio Rodríguez Larreta llevó ayer a su gabinete a una suerte de “retiro” en el Centro Cultural Recoleta, donde los ministros debatieron varias horas por la tarde en un encuentro inusual (ver aparte) y en la jornada previa a la presentación del proyecto de Presupuesto 2021, que finalmente no ocurrirá. Tal como anticipó este diario, el Gobierno porteño elabora un detalle de gastos con importantes recortes a la obra pública, lo que frustra un plan previsto en el año elecciones legislativas. Se le agrava más a Larreta, porque para este año ya había descartado iniciar grandes obras, muchas postergadas para 2021 y ahora trabadas, no solo por la pandemia. A la dramática situación sanitaria, Larreta le agrega consecuente baja en la recaudación y la poda de fondos de coparticipación que decretó el Gobierno nacional y que, sobre la base de ese decreto calcula que le restará $53 mil millones de presupuesto pero, si se aprueba la ley que reemplaza a esa norma (esta semana lo tiene previsto el Senado) el recorte es mayor, $63 mil millones de acuerdo a las cuentas porteñas. Son fondos destinados a Seguridad que lo obligará a una redistribución de las partidas donde Salud y Desarrollo Humano tendrán prioridad, como Educación y la propia Seguridad. Pero a la vez suma otra mortificación, una obviedad: los proyectos con Mauricio Macri en la presidencia no serán iguales con Alberto Fernández, quien ya puso la lupa sobre un importante traspaso de inmuebles nacionales a la Ciudad de Buenos Aires.