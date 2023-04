Grabois: "Con Milei la Argentina se parecerá a Venezuela y conmigo a Noruega"

El viaje de Grabois a Noruega y Suecia

Si bien "Noruega” se convirtió en tendencia en redes sociales tras la entrevista, desde el entorno de Grabois aclararon que el dirigente viajó en octubre de 2022 a países Europa, fundamentalmente para estudiar el modelo nórdico de seguridad social y participación estatal en los recursos estratégicos, dos ejes de su plan quinquenal. De allí sacó la inspiración para una de sus principales propuesta el “Fondo Soberano del Educación”.

En Noruega, Grabois estuvo reunido Helen Bank, representante del Instituto de investigación de políticas del Estado de Bienestar en Noruega (for velferdsstaten), para profundizar en la participación del Estado en el desarrollo de sectores estratégicos de la economía y en las políticas de protección social.

En Suecia estuvo reunido con la diputada Lorena Delgado, con quien estudió específicamente el modelo de seguridad social.

En esa oportunidad, también estuvo en Roma, Berlín, Paris, Barcelona y Madrid. El origen del viaje fue una invitación de la comunidad Sant Egidio de Roma, para disertar en el evento “El Grito de la Paz” que cerró el Papa Francisco y donde hablaron líderes políticos y religiosos de todo el mundo, entre ellos Emmanuel Macron.

El lanzamiento de Grabois

El referente de los trabajadores informales fue el primero de los oficialistas en lanzar su precandidatura bajo la consigna "Juan XXIII", con claros tintes religiosos, y en referencia al 2023, año electoral. Según precisó apunta a enfrentar a "las opciones conservadoras del Frente de Todos".

Por último, consultado por el futuro electoral de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Grabois insistió en que la exmandataria, su líder política, planteó que no competirá.

"Ella dijo que no va a ser, yo la escuche decir eso y no tengo motivos para no creerle. Hasta nuevo aviso tengo que pensar que no se va a presentar", detalló.

"Es verdad que hay casta. Mi candidatura tiene que ver también con eso, con un tema generacional", concluyó.