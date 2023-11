Grindetti apoyó a Bullrich como ministra de Seguridad y aseguró que trabajarán "en conjunto" para evitar piquetes

patricia bullrich Néstor grindetti.jpg Néstor Grindetti fue candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires bajo la candidatura de Patricia Bullrich.

Grindetti, por su parte, negó las versiones que lo acercaban a la dirección de la AFIP en el futuro Gobierno de Javier Milei: "Fue una cosa realmente extraña, porque nadie me llamó. Lo vi en los medios, pero sinceramente no hablé con Mauricio del tema. Cuando salió eso, yo estaba hablando con Jorge para sumarme al Gobierno de él".

Victoria Villarruel confirmó que se reunirá con Patricia Bullrich

La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, dijo que los ministros del gabinete serán confirmados "a partir del 10 de diciembre" por el Presidente electo, Javier Milei, y aseveró que "seguramente en el día de hoy" mantenga conversaciones con Patricia Bullrich, quien ocuparía la titularidad del ministerio de Seguridad.

"Es normal que haya mucha expectativa sobre quienes van a ser los ministros y el nuevo Gobierno. Los anuncios se harán a partir del 10 de diciembre. La decisión de transmitir eso es del presidente Milei" dijo Villarruel en declaraciones a la prensa desde el Departamento Central de la Policía Federal, donde conversó con los oficiales sobre cómo pueden "desarrollar su actividad con mayor eficiencia".

"No he hablado en las últimas horas con Bullrich. Estamos a contrarreloj en todas las áreas, pero eso no implica ningún gesto en particular. Estamos todos trabajando y reuniéndonos. Seguramente en el día de hoy hable con ella", añadió al ser consultada por la dirigente del PRO que probablemente ocupe el cargo de titular de Seguridad.