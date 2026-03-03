La Fórmula 1 en alerta: por qué podrían suspenderse las carreras en Medio Oriente + Seguir en









El gran escenario del automovilismo puede sufrir un gran revés a poco de que inicie la temporada.

El Gran Circo se ve afectado por la crisis entre los paises arabes. Joe Portlock/Getty Images

El clima de tensión extrema en Medio Oriente amenaza con dinamitar el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1. Los recientes ataques armados en la zona encendieron las alarmas mundiales y obligan a los organizadores a pensar un plan de emergencia para no perder fechas clave.

Ningún equipo quiere arriesgar a sus pilotos ni al personal técnico en un territorio caliente. Por eso, la cúpula directiva ya baraja opciones de urgencia para garantizar que el campeonato arranque sin sobresaltos.

Colapinto Fórmula 1 Sona Maleterova/Getty Images Colapinto formó parte de los test realizados en Bahréin semanas atrás. Sona Maleterova/Getty Images Tras la cancelación de la pruebas de Pirelli: la Fórmula 1 sigue de cerca el conflicto bélico El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán paralizó la pista cuando un misil cayó a solo 25 kilómetros del circuito de Sakhir. Este bombardeo obligó a suspender de inmediato los ensayos oficiales de neumáticos de lluvia que estaban haciendo Mercedes y McLaren.

Ante el peligro inminente, la marca proveedora de gomas canceló todo y sacó un comunicado oficial. “Todo el personal que se encuentra actualmente en Manama está a salvo en sus hoteles, y la empresa trabaja para organizar el regreso a Italia y el Reino Unido lo antes posible”, aseguraron.

Si bien las carreras de Bahréin y Arabia Saudita siguen programadas para abril, los jefes de la Fórmula 1 siguen el tema de cerca. Ya avisaron que tienen un plan B listo por si la guerra los obliga a mudar los grandes premios de un día para el otro.

Embed - Test Baréin F1 2026 DIA 3: ¿Es este el orden? Qué pasó con el Gran Premio de Bareín 2011 No es la primera vez que la violencia en los países árabes frena los motores. Hace 15 años, una ola de protestas sociales obligó a suspender la carrera que iba a abrir esa misma temporada. Los organizadores locales quisieron patear la fecha para octubre, pero las escuderías de la Fórmula 1 se negaron rotundamente. Ningún equipo estaba dispuesto a viajar a un país donde no podían garantizarles un piso mínimo de seguridad para trabajar. Después de meses de discusión, el Consejo Mundial del Deporte de Motor cortó el problema de raíz en junio de 2011. Con una votación unánime, cancelaron la fecha de manera oficial y el campeonato siguió su curso lejos de Bahréin.

