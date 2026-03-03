Los costos de superpetroleros alcanzan máximos históricos por el conflicto entre EEUU e Irán + Seguir en









La parálisis del transporte marítimo en Medio Oriente disparó las tarifas de flete a niveles récord. El crudo Brent salta un 10% semanal tras el cierre de instalaciones clave y la suspensión de operaciones de los principales armadores.

El Estrecho de Ormuz, vital para el tránsito del 20% del petróleo mundial, permanece cerrado por Irán, elevando los costos de flete a niveles nunca vistos. Depositphotos

El mercado energético global atraviesa horas de extrema volatilidad tras el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que ha llevado los costos de los superpetroleros a máximos históricos. Según datos de la industria y fuentes del sector de envíos, las tarifas de flete se han disparado en sintonía con la intensificación del conflicto, luego de que Teherán lanzara ataques contra buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Esta vía navegable estratégica, situada entre Irán y Omán, es responsable del transporte de aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial y de ingentes volúmenes de Gas Natural Licuado (GNL). Actualmente, el tránsito se encuentra casi totalmente paralizado debido a las represalias iraníes contra los recientes ataques estadounidenses e israelíes en la región.

Impacto en los precios y tarifas de flete VLCC La incertidumbre sobre la duración del bloqueo ha generado un efecto inmediato en los mercados de commodities. Los futuros del crudo Brent registraron un alza de casi el 10% en lo que va de la semana. Este incremento responde al cierre múltiple de instalaciones de petróleo y gas en Medio Oriente ante el temor de una interrupción prolongada del suministro.

image En el segmento del transporte, la tarifa de referencia para los grandes buques transportadores de crudo (VLCC), capaces de trasladar 2 millones de barriles desde Medio Oriente a China (conocida como ruta TD3), alcanzó el lunes un récord histórico de W419 en la escala Worldscale. Esto equivale a un costo operativo de u$s423.736 por día, según los registros de LSEG.

Este valor representa una duplicación de la tasa respecto al viernes pasado y profundiza la tendencia alcista iniciada tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Jameneí, ocurrida el sábado durante ataques perpetrados por EEUU e Israel. Como respuesta, un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán confirmó el cierre del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que se abrirá fuego contra cualquier embarcación que intente cruzar.

El mercado del GNL bajo presión El sector del gas natural no ha sido ajeno a la crisis. Las tarifas diarias de flete para los buques tanque de GNL aumentaron más de un 40% el lunes, impulsadas por la decisión de Qatar de detener su producción. De acuerdo a la agencia Spark Commodities, las tarifas en el Atlántico subieron a u$s61.500 por día (un incremento del 43%), mientras que en el Pacífico los valores treparon a u$s41.000 diarios (45% de alza). Analistas de la consultora Wood Mackenzie advierten que, debido a la escasez de suministro y la fuerte competencia por los pocos buques disponibles, las tarifas spot podrían superar los u$s100.000 esta misma semana. Fraser Carson, analista principal de Wood Mackenzie, señaló que la disponibilidad de buques para el resto de marzo es "débil", ya que los operadores intentan compensar los retrasos acumulados por problemas climáticos en febrero. "Hasta que se pueda garantizar un paso seguro a través del Estrecho de Ormuz, el transporte marítimo permanecerá inactivo", sentenció. comercio internacional Depositphotos Incertidumbre logística y planes de contingencia La gravedad de la situación ha llevado a varios armadores a suspender sus operaciones de manera indefinida en el Golfo. Esta parálisis también afecta al puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, un nodo logístico crítico donde las ventas de combustible para barcos (búnker) se han desacelerado, elevando los precios y desviando la demanda hacia otros puntos como Singapur. Ante este escenario, empresas como la surcoreana Hyundai Glovis ya preparan planes de contingencia que incluyen la búsqueda de rutas y puertos alternativos. Por su parte, el Ministerio Marítimo de Corea del Sur ha solicitado formalmente a sus transportistas que se abstengan de realizar operaciones comerciales en la región ante el riesgo inminente de nuevos ataques.