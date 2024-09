Guillermo Francos abrió una nueva posibilidad para Aerolíneas Argentinas que involucra a sus trabajadores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , realizó una dura advertencia a Aerolíneas Argentinas este sábado, afirmando que ''va a desaparecer'' si no se adapta a la actividad de empresas privadas que promoverán ''fuertemente'' desde el Gobierno.

La administración libertaria viene intentado proceder con la privatización de la aerolínea de bandera desde que comenzó su mandato, pero hasta el momento no tuvo éxito. Con la ley bases, la oposición logró juntar las voluntades para incluirla dentro de la lista de empresas excluidas a este proceso.

A pesar de eso, ya con el conflicto con los gremios aeronáuticos desatado, a partir del decreto el Gobierno intentará que el Congreso apruebe su venta. Si no es así antes de fin de año, trascendió que la traspasaría a manos de los trabajadores.

En declaraciones radiales, Francos aseguró: "Nosotros vamos a promover fuertemente la actividad aérea de empresas privadas que vengan a la Argentina a trabajar como se trabaja en el mundo aerocomercial". En esa línea, advirtió que, "si Aerolíneas Argentinas no se adapta a eso, va a desaparecer, porque el Estado no le va a poner más plata para mantenerla".

Además, como otras voces oficialistas, el jefe de Gabinete dijo que si "los trabajadores de la empresa quieren hacerse cargo de Aerolíneas, que se hagan cargo" y se "lleven la compañía". Y agregó: "El Estado no va a pagar el déficit de Aerolíneas".

El decreto de Javier Milei para privatizar a Aerolíneas Argentinas

El presidente Javier Milei firmará un decreto para "declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización", con el objetivo de que la compañía estatal pase a manos privadas. Según pudo confirmar Ámbito, el Gobierno se ampara en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado menemista.

La medida será publicada en el Boletín Oficial la semana que viene y luego se comunicará al Congreso de la Nación, el cual debe debe asignarle trámite parlamentario de preferencia a la sanción de la ley.

Tras haber quedado fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley de Bases, el oficialismo reflota así la idea de vender Aerolíneas Argentinas, en el marco del conflicto con los gremios aeronáuticos y los paros que se sucedieron en las últimas semanas.

Ex presidente de Aerolíneas Argentinas, niega que se vuelva competitiva por ser privatizada

El ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani afirmó que privatizar la empresa no se volverá más competitiva: ''Eso no es verdad''.

''El mayor impacto es todo lo que tenga que ver con despidos. Ya hubo 1.500 retiros voluntarios por una falta de actualización salarial. Ya hubo un achicamiento importante. Entre Macri y Milei ya liberaron parte del mercado. Al privatizar no habrá más competencia, eso no es verdad'', en declaraciones a Splendid 990.

''Hay rutas que son rentables y otras que no. Aerolíneas Argentinas vuela en ambas. Con la privatización, el Gobierno lo que está diciendo es ‘vamos a dejar de dar apoyo a las rutas que dan pérdidas''', añadió.

Por último, se refirió a los pilotos, de quienes aseguró que los sueldos ''son bajos por el retraso que hay''. Y finalizó: ''Hay una transferencia de activos del Estado que no creo que se pueda hacer sin la intervención del Congreso''.