Guillermo Francos habló de la salida de Manuel Adorni del Gabinete: "No sé si era idóneo, al menos no quedó demostrado"

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó el paso de Manuel Adorni por la Jefatura de Gabinete y aseguró que su idoneidad para el cargo "no quedó demostrada". Lo hizo al analizar la salida del funcionario y la llegada de Diego Santilli como nuevo ministro coordinador del Gobierno de Javier Milei.

En una entrevista con Cadena 3 Rosario, Francos elogió la designación de Santilli y sostuvo que el nuevo jefe de Gabinete tendrá la misión de fortalecer el diálogo con los distintos sectores políticos, empresarios y sindicales. A su entender, esa capacidad de articulación es una de las principales funciones que debe cumplir quien ocupa ese cargo.

Consultado sobre la salida de Adorni, el exfuncionario evitó responsabilizar al Presidente por la decisión de haberlo designado, aunque reconoció que la apuesta no dio el resultado esperado. "No puedo decir que el Presidente se haya equivocado. Él creyó que era necesario hacer algunos cambios, pero lamentablemente no salió bien", afirmó.

"Yo creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes", señaló Francos.

francos adorni Francos, exjefe de Gabinete.

Respecto de las acusaciones de corrupción que salpicaron a Adorni, Francos prefirió mantener distancia. "Lo que pasó con Adorni lo tiene que explicar Adorni en la Justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración", indicó, aunque consideró que el presidente finalmente "optó por cortar por lo sano" para abrir una nueva etapa política. "No sé si Adorni era idóneo, al menos no quedó demostrado", manifestó.

Francos también consideró que el Gobierno demoró demasiado en resolver la situación del exjefe de Gabinete y que ese proceso terminó afectando la agenda oficial. Según explicó, el caso desvió la atención de las reformas económicas y políticas que la Casa Rosada buscaba impulsar durante esta etapa de gestión.

En ese contexto, remarcó que uno de los principales logros del gobierno de Milei fue instalar el equilibrio fiscal como un objetivo compartido por buena parte del sistema político, y sostuvo que el desafío de Santilli será consolidar consensos para profundizar las reformas. "Me parece que es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical", aseguró.

Además, dejó abierta la posibilidad de volver a competir electoralmente en el futuro al señalar: "Si puedo ser candidato, por ahí lo soy".