Guillermo Francos: "Hay dando vueltas empresas interesadas en Aerolíneas Argentinas"

El jefe de Gabinete dejó en claro que el rechazo del Congreso a incluir a Aerolíneas en la ley Bases no impide que en un futuro se pueda retomar la propuesta de la privatización mediante un nuevo proyecto. "Lo que no se aprobó fue una propuesta de que Aerolíneas Argentina estuviera entre las empresas a privatizar. Hoy no está. Lo que no quiere decir que si hubiera una oferta sobre Aerolíneas Argentinas, el Poder Ejecutivo no pueda volver al Congreso", remarcó.

En diálogo con el programa Multiverso Fantino que se emite por radio Neura, Francos aclaró que si se formalizara una oferta para adquirir la operación de la aerolínea estatal insistirán en el Parlamento. "Volveremos al Congreso, donde hay una Comisión de Privatizaciones, y se hará el procedimiento que sea", dijo.

El listado de empresas privatizables tras la sanción de la ley Bases

En su versión original, la ley Bases contenía una lista de 41 empresas públicas a privatizar de manera total o parcial que incluía a Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, luego de meses de negociaciones, los legisladores nacionales acotaron el listado, impidiendo al Poder Ejecutivo desprenderse de manera directa de la compañía aérea.

Con la sanción de la ley a fines de junio pasado, el Gobierno quedó imposibilitado de privatizar de manera directa a Aerolíneas Argentinas, pero podrá desprenderse de manera total de Intercargo SAU y Energía Argentina SA (Enarsa).

En tanto que podrá privatizar o concesionar AySA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y SOFSE (Trenes Argentinos), y avanzar con un esquema de propiedad participada en Nucleoelétrica Argentina y en el complejo Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.