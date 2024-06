Privatizaciones: el Gobierno ya tiene compradores para al menos tres empresas del Estado

No obstante, si bien la aerolínea de bandera nacional estaba incluida en el listado que recibió media sanción en la Cámara de Diputados, no formaba parte del texto aprobado en el Senado .

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que las modificaciones al texto en el Senado se produjeron por falta de votos y no como parte de una negociación, y desde el Gobierno buscan que las empresas que fueron quitadas del listado de privatizaciones vuelvan a ser incluidas en Diputados, y se encuentran trabajando para ello.

Guillermo Francos Jefe de Gabinete de Ministros Argentina Guillermo Francos negocia para volver a incluir a Aerolíneas Argentinas entre las empresas estatales a privatizar. Ignacio Petunchi

"En el Senado tenemos 7 de 72, si no tenemos los votos se saca. Nuestra intención era que se apruebe, si lo sacamos fue porque no teníamos los votos ni el apoyo. Eso no significa que estemos de acuerdo con esa medida", declaró Francos.

Sin embargo, desde la oposición dialoguista en Diputados aseguraron a Ámbito que no se puede insistir con el capítulo privatizaciones, al igual que con la moratoria jubilatoria, ya que "no fueron votados en general" en el Senado.