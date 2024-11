Guillermo Francos le bajó el tono a la interna libertaria: "Es algo natural"

Guillermo Francos pidió pidió "no tomar al pie de la letra cada uno de los comentarios" de Javier Milei.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , se pronunció tras los dichos del presidente Javier Milei , quien aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones", y pidió "no tomar al pie de la letra cada uno de los comentarios" del mandatario.

"El Presidente está tratando temas de gestión diaria y el vice trata más los temas legislativos. Es algo natural", argumentó.

Por otro lado, el jefe de Gabinete destacó la imagen en las encuestas que cosechó la titular del Senado, aunque evitó juzgar sus deseos de concentrarse en su propia carrera política: "Puede tener ambiciones políticas y no me parece mal, pero hoy estamos ante un gobierno del presidente Milei", aseveró.

"No creo que ella esté pensando en algún juego político propio, pero no puedo juzgar cuál es su ambición política porque no la conozco", redobló.

Guillermo Francos sobre el lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo: "Estas cosas que se armaron son divertidísimas"

En otro orden de cosas, calificó el anuncio del lanzamiento del Las Fuerzas del Cielo, el "brazo armado" de La Libertad Avanza (LLA), que protagonizó Daniel Parisini ("Gordo Dan"), como "divertidísimo".

"El brazo armado funciona desde el teléfono", aclaró entre risas y agregó: "Fue muy bueno. Estas cosas que se armaron son divertidísimas. Aunque mucha gente lo malinterpretó. No es nuestra posición, como fuerza política, recurrir a esas historias del pasado".

Por último, el jefe de Gabinete aseguró en diálogo con Radio Rivadavia que el bloque oficialista está dispuesto a apoyar el proyecto de Ficha Limpia y anticipó el impulso de futuras reformas electorales.

Javier Milei, sobre Victoria Villarruel: "En su visión está mucho más cerca de la casta"

El presidente Javier Milei se refirió a la tensión interna con la vicepresidenta Victoria Villarruel "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones, sostuvo que ella "decidió no participar" más de las reuniones de Gabinete y apuntó que "en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”.

De todas formas, aclaró: "Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles", dijo tras ser consultado sobre cómo está el vínculo entre ambos, durante una entrevista con el canal LN+.

Los dichos de Milei llega luego de que la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine lanzara una catarata de críticas contra Villarruel, a quien llegó a señalar como "la peor vicepresidente de la historia". Además, días atrás, lanzó: "Ni el kirchnerismo llegó tan lejos. Qué tipa oscura resultó ser!", dijo y subrayó para concluir: "Amante de la alta política, 100% casta".