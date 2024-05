Guillermo Francos mantiene una reunión con Rogelio Frigerio

En declaraciones a CNN Radio, Frigerio destacó que dicho pacto cuenta con diez puntos que "tienen que ver con el sentido común" y que es muy difícil no estar de acuerdos con ellos. Sin embargo, advirtió: "Dilatar la firma del Pacto de Mayo es una mala señal para el exterior".

Y remarcó: "Con la debilidad estructural que tiene el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), un apoyo es un gesto de gobernabilidad".

Guillermo Francos.jpg Guillermo Francos recibió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Sin Pacto de Mayo, Javier Milei igual irá a Córdoba para celebrar un acto

El presidente Javier Milei aseguró que no habrá firma del Pacto de Mayo el próximo sábado en Córdoba y dijo que se canceló porque no se aprobó la Ley de Bases.

"No hay Pacto de Mayo porque no hay Bases, no dan los tiempos para que salga Bases (hasta el sábado)", sostuvo Milei.

En tanto, señaló en declaraciones al canal Todo Noticias (TN) que "ese pacto se puede hacer el 20 de junio, el 9 de Julio".

"Son reformas que tienen que ver con el largo plazo, no van a mover el amperímetro, 15 días más o 15 días menos", aseguró el jefe de Estado.

Javier Milei entrevista TN.jpg Javier Milei canceló el Pacto de Mayo.

Horas antes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, también había descartado que el sábado se firmara el Pacto de Mayo, porque la condición era la aprobación de la Ley de Bases, que no estará promulgada antes de esa fecha.

Se espera que el Gobierno confirme mañana los detalles del acto que sí encabezará Milei en la provincia mediterránea por el 25 de Mayo en horas de la tarde.

Se da por hecho que no habrá convocatoria de gobernadores (sólo estaría el anfitrión, Martín Llaryora) y que será un acto "con la ciudadanía", excluyendo a toda la "casta política", a la que Milei le atribuye las trabas en sacar la Ley de Bases.