Juicio político a la Corte: Larreta advirtió sobre potenciales daños económicos

Duro mensaje de Larreta: "El desprecio del Gobierno por la Democracia"

De este modo, el jefe de Gobierno porteño publicó un comunicado en las redes sociales, titulado "El desprecio del Gobierno por la Democracia". En el mensaje realizó una serie de críticas al oficialismo nacional por el proyecto de juicio político a la Corte Suprema, como forma de "daño y avasallamiento de los Poderes de la República".

En el escrito de dos páginas apuntó, entre otras cuestiones, al daño económico que el proyecto de juicio político ocasionará al país, por la erosión institucional, de un Poder avanzando sobre otro. "¿Quién invierte en un país en el que un presidente quiere anular al Poder Judicial?", lanzó crítico Larreta.

A continuación, nuevamente dejó una pregunta en la que estableció más críticas al Gobierno: "¿Qué confianza en la seguridad jurídica se puede generar si el máximo mandatario viola abiertamente lo que dice el máximo tribunal?", agregó el jefe de Gobierno de la Ciudad, haciendo referencia al presidente Alberto Fernández.

En otro de los tuits comentó: "Hace meses vengo recorriendo el país y no hay un solo argentino que me haya dicho que su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte. Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades".

Noticia en desarrollo.-