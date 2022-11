Consejo de la Magistratura: el FdT repudió el fallo de la Corte y apuntó a un juez supremo

Su par Lucía Corpacci llamó a tener "cuidado cuando el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución", mientras que Juliana Di Tullio consideró que "este fallo es político y merece una respuesta política".

"Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura", remarcaron.

Además, argumentaron que "el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado".

Subrayaron que el juez Horacio Rosatti "no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura".

Reacciones del oficialismo al fallo de la Corte Suprema

Juliana Di Tullio:

“El fallo de la Corte va por la suma del poder. La Corte entró por la ventana del Palacio Legislativo y le quitó al Congreso atribuciones políticas. Es un fallo que va por la sumatoria del Poder público. Todos los bloques del Senado, incluso los que judicializaron esta medida, deben rechazar esta intromisión que, además, es de imposible cumplimiento".

Mariano Recalde:

"Es una situación grave, es un golpe institucional. Lo de la Corte es un nuevo avance del triunvirato judicial sobre los demás poderes del Estado. Lo que definen los senadores es parte de la lógica parlamentaria, la Corte no puede intervenir en las decisiones de otros poderes. No se va a aplicar esta decisión, la semana que viene el Senado tiene que proponer los nuevos consejeros y vamos a respetar las mayorías y las minorías que están conformadas en la cámara. Vamos a hacer lo que corresponde".

Lucía Corpacci:

"No se puede permitir el avasallamiento del Congreso. Esto no es una cuestión de un espacio político. No podemos permitir el avasallamiento del Congreso de la Nación donde están sentados los representantes de todos los espacios políticos y de todas las provincias. Todos la debemos defender porque se atenta contra la democracia. Es inadmisible. Estamos preocupados muchos senadores y senadoras por la decisión de la Corte".