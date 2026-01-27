El Mercosur activa desembolsos para obras en el ferrocarril Urquiza en tres provincias de frontera + Seguir en









Son en total u$s29,8 millones destinados a la renovación de más de 210 kilómetros de vías y dos puentes. Buscan mejorar la infraestructura en Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

El Mercosur desembolsó fondos para obras en la línea ferrocarril Urquiza

El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) completó el primer desembolso para el proyecto “Obras prioritarias de recuperación de la infraestructura de la Línea Urquiza”, ejecutado en Misiones, Corrientes y Entre ríos, tres provincias que tienen frontera con Uruguay, Brasil y Paraguay.

De un monto total de u$s4.447.543, el proyecto ya había recibido u$s2.150.000 de los recursos del primer desembolso y el 23 de enero de 2026 fue completado con la suma de u$s2.297.543.

El anuncio fue celebrado por medio de la visita del Representante Permanente de Argentina ante ALADI y el MERCOSUR, Embajador Alan Beraud, al Edificio Mercosur.

En la ocasión, el Coordinador de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), Luciano Wexell Severo, acompañado por el equipo técnico del proyecto, entregó formalmente la Nota por la transferencia que completa el otorgamiento del desembolso.

Para qué se utilizarán los fondos destinados a la línea de ferrocarril Urquiza En total, el FOCEM financia u$s29,8 millones para la recuperación de 210 km de esas vías férreas y la renovación de dos puentes en tres sectores distintos de la Línea Urquiza.

El proyecto, ejecutado por Trenes Argentinos Cargas, cuenta con otros u$s14,6 millones de contrapartida local. El objetivo es modernizar la infraestructura de la región Mesopotámica, entre los ríos Paraná y Uruguay, mejorando la conectividad de las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la capital del país, Ciudad de Buenos Aires. Tren urquiza carga La renovación de la infraestructura busca fortalecer el transporte de cargas en la Mesopotamia. Las obras permitirán ampliar las capacidades de transporte de productos agrícolas, cemento y pasta de celulosa, entre otros bienes. El proyecto se encuentra en su primera etapa de obras, a punto de iniciar las primeras intervenciones en los tramos seleccionados de la Línea Urquiza, ubicados en la provincia de Entre Ríos y el ramal que conecta con el Puente Internacional que une la localidad correntina de Paso de los Libres (AR) con Uruguaiana (BR). La transferencia de recursos del FOCEM permitirá realizar el pago de los anticipos financieros de las primeras obras, así como los certificados correspondientes a los primeros meses de un total de seis de ejecución física. Se estima que las obras del proyecto quedarán concluidas para finales de 2027.

