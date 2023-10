Insólito: Lilia Lemoine salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano







La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza y estilista personal de Javier Milei salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano y no dentro del sobre.

Grosero error cometió Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza y estilista personal de Javier Milei, cuando al momento de votar salió del cuarto oscuro con la boleta en la mano y no dentro del sobre. No se confirmó si su voto en las elecciones finalmente fue válido o no.

lilian-lemoine-voto El momento se viralizó en la red social X donde el video recorrió y generó múltiples comentarios.

lilian-lemoine-voto La relación entre Lilia Lemoine y Javier Milei Días atrás, Lilia Lemoine habló de su relación con Milei, de quien es responsable de su imagen. “Fui muy cercana a Javier. Soy. Pero obviamente él está en pareja. Yo guardo mi lugar. Lo ayudé a que mejore su look; es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo”, fue la respuesta de la mujer de 42 años sin especificar si tuvo una relación formal con el candidato a presidente.

Ante la evasión a la consulta, el periodista Baby Etchecopar: “¿Pero saliste o no con Javier?”. La pregunta incomodó a la invitada y no le quedó más remedio que revelar que fue un vínculo oculto y que no pretendían que saliera a la luz. Lilia señaló que ella siempre acompañó a Milei y que “estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”.