Nito Artaza apeló ante el Tribunal Superior de Justicia por la precandidatura de Jorge Macri en la Ciudad

El exsenador y artista Eugenio "Nito" Artaza presentó este lunes un "recurso extraordinario federal" ante el Tribunal Superior de Justicia objetando la precandidatura a jefe de gobierno porteño de Jorge Macri , por Juntos por el Cambio, por entender que no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución local.

El recurso, que todavía debe ser concedido por la máxima instancia judicial porteña, apunta a que "se declare que el señor Jorge Macri se encuentra inhabilitado por el artículo 97 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser precandidato a Jefe de Gobierno en las próximas elecciones a realizarse el 13 de agosto de 2023, salvaguardando la supremacía de los derechos constitucionales en crisis".

El escrito destaca "la notoria gravedad institucional en la que se está incurriendo, al comprometer la base misma del modelo constitucional de democracia participativa adoptado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en consonancia con la Constitución Nacional".

El reclamo por la candidatura de Jorge Macri

"Desde el espacio Cambio Popular entendemos que la Candidatura de Jorge Macri a Jefe de Gobierno no está conforme a derecho ya que no cumple con los únicos dos requisitos que exige la Constitución", declaró Artaza mediante un comunicado.

El exsenador reclama que el precandidato del PRO "no nació en la Ciudad de Buenos Aires como exige la Constitución porteña" y además "certificó domicilio en Vicente López" donde fue intendente con goce de licencia hasta este año.

"No está conforme a derecho. No es ético y no se le puede proponer a la gente esta situación de intransparencia. Es casi faltarle el respeto al electorado", remarcó Artaza en declaraciones pasadas.

"Teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos en San Juan y Tucumán, para generar certidumbre, transparencia, y hacer que se cumpla con la Ley, presentamos en tiempo y forma ante el tribunal una acción declarativa de certeza, pero no tuvimos respuesta", explicó el actor el derrotero judicial que recorrió.

P11 - Jorge Macri_opt.jpeg Jorge Macri

La candidatura de Macri en discusión

El 12 de julio, la Corte Suprema emitió una resolución en la que se declaró incompetente en la causa por la candidatura de Macri y resolvió que “la causa es ajena a su competencia” y deberá resolver la Justicia porteña.

“El asunto resulta ajeno a la jurisdicción prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, más aún cuando, de acuerdo con lo consignado en el escrito presentado por la parte actora titulado ‘Amplía demanda-Hecho Nuevo’, se encuentra en trámite un proceso sustancialmente análogo al presente ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires”, informó la Corte.

Dos días después, el 14 de julio, el Tribunal Superior de Justicia porteño resolvió rechazar las impugnaciones presentadas a la precandidatura de Jorge Macri en una resolución que tomó la recomendación del Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques.

En un fallo dividido, el máximo tribunal desestimó los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo por el FIT Vanina Biasi y el dirigente Eugenio "Nito" Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original. Ahora, Artaza buscará que la Corte tome el caso y se expida.