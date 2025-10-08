Insultan y abuchean a Javier y Karina Milei a la salida de una reunión con empresarios

El incidente no pasó a mayores, pero provocó un mal trago para el mandatario y la secretaria general de la Presidencia.

El hecho fue captado por celulares de los manifestantes reunidos en la puerta de un edificio ubicado en Av. De Mayo 605.

A la salida de un encuentro entre empresarios, funcionarios y candidatos de La Libertad Avanza (LLA), el presidente Javier Milei y su hermana Karina fueron insultados y abucheados en el centro porteño por manifestantes. El incidente no pasó a mayores y ambos pudieron subir a las camionetas oficiales e irse del lugar.

El hecho fue captado por celulares de los manifestantes reunidos en la puerta de un edificio ubicado en Av. De Mayo 60 5, a pocas cuadras de la Casa Rosada. En el video se ve a manifestantes insultar a Javier y Karina Milei y cantar el jingle "alta coimera", entre otros insultos.

Además de Javier y Karina Milei, de la reunión participaron, entre otros, los ministros Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Luis Petri y Mariano Cuneo Libarona y candidatos como Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Fargosi y Pilar Ramírez.

Previamente, el principal armador bonaerense de la LLA y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja, había publicado en sus redes sociales una foto y un breve comentario sobre el encuentro. "Tuvimos una reunión de candidatos y funcionarios, donde analizamos la trampa en la que el kirchnerismo intenta meter a todos los argentinos ", publicó.

El encuentro estuvo enmarcado en la campaña electoral de cara a las elecciones del 26 de octubre. De hecho, Pareja escribió el nuevo lema que es el eje de la LLA: "Porque está claro: La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Hagamos #QueElEsfuerzoValgaLaPena".

Tuvimos una reunión de candidatos y funcionarios, donde analizamos la trampa en la que el kirchnerismo intenta meter a todos los argentinos.



Porque está claro: La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Hagamos #QueElEsfuerzoValgaLaPena … pic.twitter.com/UFv0YDeWIM — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 8, 2025

Georgieva elogió el ajuste del Gobierno como ejemplo en el mundo, pero dejó una advertencia de cara a las elecciones

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogió el ajuste fiscal llevado a cabo por el Gobierno como un ejemplo en el mundo. No obstante, advirtió que el programa necesita apoyo político para tener un éxito duradero.

En el marco de una exposición en el Milken Institute, la representante del organismo recordó los casos de países europeos que tuvieron "ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos" debido a que "lograron que la gente los acompañara".

En esa línea, sostuvo que Argentina está "dando una señal muy importante, incluso para el sector privado" al defender a capa y espada el equilibrio fiscal pero agregó que necesita legitimidad popular. Las afirmaciones se dan a días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, para las cuales el Gobierno llega con varias presuntas causas ilegales en la espalda entre sus funcionarios y dudas en el plano económico sobre la sostenibilidad del esquema cambiario.