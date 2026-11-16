El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) realizará su primera Cena Anual el 19 de noviembre en Madero Tango. El encuentro contará con funcionarios, legisladores de distintos espacios políticos, empresarios y referentes de la cultura.

Javier Milei participará de una cena contra el antisemitismo que reunirá a más de 300 personalidades.

El presidente Javier Milei participará el próximo 19 de noviembre de la primera Cena Anual del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) , un encuentro que reunirá a más de 300 personalidades de distintos ámbitos de la sociedad argentina. La actividad se realizará desde las 19 en Madero Tango y tendrá como objetivo visibilizar el avance del antisemitismo y promover acciones para combatir la discriminación.

La convocatoria contará con la presencia de funcionarios del Gobierno nacional, diputados y senadores de diferentes fuerzas políticas, empresarios, referentes de la cultura y representantes de la sociedad civil. Uno de los momentos centrales de la noche será el discurso del Presidente, en una jornada que buscará instalar la lucha contra el antisemitismo como una responsabilidad colectiva.

La cena será conducida por la periodista Cristina Pérez y también incluirá una conversación entre el activista saudí-egipcio Loay Alshareef , reconocido por su trabajo contra el antisemitismo, y el periodista y miembro de FACA Alejo Schapire . Además, se proyectará un video con testimonios de personas que atravesaron situaciones de antisemitismo en la Argentina y se entregará el Premio FACA a un joven argentino por su compromiso con esta causa.

Otro de los ejes del encuentro será la presentación de un proyecto de videojuego educativo que la organización busca desarrollar durante 2027. La propuesta apunta especialmente a los adolescentes y plantea utilizar una experiencia interactiva para identificar prejuicios, cuestionar estereotipos y fomentar la empatía frente a distintas formas de discriminación.

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) realizará su primera Cena Anual el 19 de noviembre en Madero Tango. El encuentro contará con funcionarios, legisladores de distintos espacios políticos, empresarios y referentes de la cultura.

"Tenemos que trabajar especialmente con las nuevas generaciones. No alcanza con condenar el antisemitismo cuando aparece: también necesitamos educar para prevenirlo", sostuvo la diputada nacional y presidenta de FACA, Sabrina Ajmechet .

En ese sentido, la legisladora consideró que el antisemitismo excede a la comunidad judía y representa una amenaza para el conjunto de la sociedad. "Cuando una persona es discriminada por su identidad o sus creencias, lo que está en juego son los valores fundamentales de nuestra democracia", afirmó.

Durante la cena también se repasarán algunas de las principales iniciativas impulsadas por el foro desde su creación. Entre ellas se encuentran campañas de concientización en la vía pública, acciones contra el antisemitismo en el fútbol y una denuncia presentada ante el Consejo de la Magistratura contra el exjuez federal Alfredo López, que culminó con su destitución.

Qué es el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA)

El Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) es una organización integrada por más de 100 miembros de distintos sectores de la sociedad, entre ellos periodistas, dirigentes políticos, académicos, referentes de la cultura y representantes de la sociedad civil.

Surgió a partir de la preocupación por el crecimiento de las expresiones antisemitas y tiene como objetivo combatirlas mediante campañas de concientización, iniciativas educativas y acciones institucionales.

A través de sus actividades, la organización busca visibilizar las distintas manifestaciones de discriminación y promover una sociedad plural y tolerante. Su presidenta, Sabrina Ajmechet, remarcó que el objetivo es que ningún ciudadano tenga que ocultar su identidad o sus creencias por temor a sufrir agresiones.