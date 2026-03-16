Javier Milei encabezó el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo acompañado de Manuel Adorni + Seguir en









El Presidente participó este de la conmemoración de la histórica unidad creada por José de San Martín en 1812 acompañado por el jefe de Gabinete, en plena polémica por sus viajes.

Javier Milei encabezó el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 214° aniversario del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, la histórica unidad militar creada por el prócer. El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio del escándalo por sus viajes a Nueva York y Punta del Este.

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Del acto también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Marcelo Dalle Nogare; el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Oscar Santiago Zarich; y el jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Cristian Castellanos.

IMG-20260316-WA0022 Javier Milei y una nueva muestra de apoyo a Manuel Adorni. La formación fue fundada por José de San Martín el 16 de marzo de 1812, cuando tenía el rango de teniente coronel, con el objetivo de defender la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Desde 1903, el regimiento cumple además la función de Escolta Presidencial, un rol que mantiene hasta la actualidad.

La presencia del jefe de Gabinete en el acto no es casual, sino que es una muestra más de apoyo por parte del Ejecutivo hacia un funcionario clave que desde hace un par de días se encuentra envuelto en un escándalo por el viaje de su esposa hacia Nueva York en el avión presidencial y otro de la pareja en un vuelo privado hacia Punta del Este.

Javier Milei recibió a Herbert Allen Jr. en la quinta de Olivos El Presidente también recibió en la quinta de Olivos al economista Herbert Allen Jr., junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. milei herbert allen jr Javier Milei junto al economista Herbert Allen Jr. y el ministro de Economía, Luis Caputo. Allen Jr. es un empresario e inversor estadounidense que durante décadas fue el presidente del banco de inversión Allen & Company, una firma muy influyente en Wall Street especializada en asesorar grandes fusiones y negocios en los sectores de medios, tecnología y telecomunicaciones. También es conocido por organizar la Sun Valley Conference, un encuentro anual en Idaho que reúne a líderes políticos, empresarios y figuras de empresas como Apple, Amazon o Disney para discutir tendencias económicas y cerrar acuerdos. No es la primera vez que se encuentra con Milei, ya que en julio de 2024 se encontraron durante la conferencia de Sun Valley, donde el Presidente argentino viajó para exponer su visión económica ante inversores internacionales.