Javier Milei, a fondo contra los gobernadores: "No nos importa pagar el costo político"

El jefe de Estado usó sus redes sociales para justificar su decisión de entablar una guerra con los gobernadores y diputados que no votaron la ley ómnibus. “No vinimos acá a seguir jugando el mismo”, dijo.

En este sentido, brindó una explicación también por la difusión de listas negras de supuestos “traidores”: “Dijimos que si no acompañaban los cambios, los íbamos a exponer frente a la sociedad para que sus negociados, privilegios y corrupción quedaran expuestos”.

Además, argumentó que “si tienen un problema con que expongamos lo que hacen, cómo votan y a quién responden, es porque no están defendiendo los intereses de la Nación, sino los propios”.

Hacía el final, redobló la apuesta y cerró con los tapones de punta: “No nos importan las presiones de quienes destruyeron este país. No estamos jugando un juego. No nos importa pagar el costo político de hacer lo que hay que hacer porque nuestro objetivo es solucionar los problemas de los argentinos y no perpetuarnos en el poder”.