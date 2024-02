Se reordena la política alrededor de la puja entre Milei y los gobernadores

Live Blog Post

El Gobierno mantiene puerta abierta a gobernadores en medio de la tensión

Por Ariel Basile.-

El caso Chubut y la pelea del gobernador Ignacio Torres con Javier Milei por la quita de recursos coparticipables muestran un escenario de conflictividad in crescendo entre las provincias y Nación. No obstante, en la Casa Rosada, mientras el Presidente activa la metralleta en X (ex Twitter), sigue la conversación con mandatarios que una vez que ingresan a Balcarce 50 se muestran dispuestos a dialogar.

Asimismo, el llamado de Axel Kicillof a una reunión plural de gobernadores para defender recursos provinciales, no encontró eco en sus pares y se desactivó pronto esa opción. El bonaerense cosechó menos respaldo que el mandatario de Chubut en su denuncia por el fin del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal. Tal vez, ya están en juego posicionamientos y liderazgos al interior de cada partido.

Leé la nota completa