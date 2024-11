Javier Milei le cantó a Yuyito González temas de Elvis Presley y Nino Bravo

El Presidente Javier Milei le brindó una entrevista a su pareja Yuyito González que se transmitió por una señal de cable. En el programa habló de su relación con la música y terminó entonando dos canciones: "Libre", de Nino Bravo, y "Let it be me", de Elvis Presley.

Milei también expresó su admiración por Elvis Presley y estimó que tiene "más de 100 discos en vinilo, además de un montón de CDs. Suspicious Mind fue el primer tema que me impactó", afirmó. "Y a mí me encantan los temas de Elvis que tienen que ver con nosotros", acotó Yuyito, quien le pidió que cantara Unchained Melody.

VIDEO MILEI CANTA NINO BRAVO CON YUYITO GONZALEZ

El Presidente interpretó un par de versos y su pareja lo celebró: "¡Sos impresionante! Para mí, vos superás a Elvis y a todos. ¿Y la otra, Let it be me? ¡Esta letra me encanta!", le sugirió. Entonces, Milei le cantó el comienzo del tema: "Dios bendiga el día que te encontré / quiero quedarme cerca de ti / Y por eso, te lo ruego / deja que sea yo".

Javier Milei: "El imperdonable error de la canciller Mondino le costó el puesto en 30 minutos"

El presidente, Javier Milei, habló públicamente sobre la salida del Gabinete de Diana Mondino. "El imperdonable error de la canciller Mondino le costó el puesto en 30 minutos", advirtió y reiteró su alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Diana Mondino y Javier Milei.jpeg Javier Milei se refirió públicamente a la salida de Diana Mondino de Cancillería.

"Yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con EEUU e Israel, nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado", completó y aseveró: "Ahora estamos haciendo un trabajo en donde todos los responsables de esto van a ser sumariados". Lo dijo en el programa su pareja Yuyito González en un programa del canal Magazine.

"Creo que directamente son traidores a la patria, estamos viendo el formato legal por el cual echarlos, hacerlos pagar", añadió el mandatario.