Javier Milei no sumó votos pero se consagró como el líder de la nueva oposición

"Dos tercios de los argentinos votaron un cambio, una alternativa a este gobierno. Vengo a dar por terminado el proceso de agresiones y ataques, estoy dispuesto a barajar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos", arengó Milei ante un público de unas ochocientas personas que lo escuchó atentamente luego de cantarle el feliz cumpleaños.

Desde temprano, el clima que reinó en los pasillos alfombrados del primer piso del Hotel Libertador fue de cautela. Allí, la música electrónica se escuchó de fondo durante toda la jornada, y fue con esa esa melodía de fondo que Guillermo Francos, posible ministro de Interior en caso de una victoria de LLA en noviembre, se acercó a hablar con la prensa y admitió desde temprano en on lo que ya se venía diciendo en off en el núcleo duro del partido en los días previos: que el escenario de balotaje era ineludible.

Sin embargo, "había que arengar la primera vuelta", explicaron a esta cronista diferentes voces en el búnker de la Avenida Córdoba.

En diálogo con Ámbito Iñaki Gutiérrez, el joven de 22 años detrás del TikTok de La Libertad Avanza, consideró que más allá de los resultados “a grandes rasgos la campaña va a ser la misma”. No obstante, reconoció que “habrá algunas cosas que discutir y ajustar”.

Así y todo, tanto él como otros allegados al candidato de LLA consideran que Milei va a ganar el balotaje. “Massa no tiene de dónde sacar más votos”, es el diagnóstico que compartieron varios libertarios a este medio. En tanto, apuestan todo a un eventual apoyo público del expresidente Mauricio Macri que habilite una migración de votos.

Cumpleaños, souvenirs y apoyo internacional

Melody tiene 26 años, es chofer de Cabify y votó a Javier Milei “sin dudarlo”. “Siempre con ‘el León’”, me dijo mientras me llevaba en un Chevrolet Onix al Hotel Libertador, locación que eligió La Libertad Avanza como búnker de campaña.

Antes de que bajara de su auto me contó que en sus ratos libres también es cosplayer “como Lilia Lemoine” y que "Javo" no iba a ganar en primera vuelta "por poco". No pudo llegar hasta la puerta, ya que unos quinientos jóvenes que se convertirían en unos dos mil con el correr de las horas -en su mayoría varones- se concentraban poco antes del cierre de votación. Al igual que Melody, todos ellos se prepararon para el festejo.

BUNKER la libertad avanza.jpeg Simpatizantes de Javier Milei. Ámbito

A diferencia de las PASO, en esta oportunidad los referentes de La Libertad Avanza apenas se dejaron ver y estuvieron esquivos con la prensa. El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, llegó al piso 21 del Hotel Libertador junto a su hermana y asesora Karina Milei al mediodía, luego de votar. Su pareja, la humorista Fátima Florez, arribó después.

Durante la jornada fueron desfilando por la explanada del hotel los distintos invitados, empezando por el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra; los candidatos a diputados nacionales Oscar Zago, Alberto Benegas Lynch y Lilia Lemoine y a senador nacional Juan Nápoli, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro y el dirigente español de Vox Hermann Tertsch

Cerca de las 21 arribaron la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel; la candidata a diputada nacional Marcela Pagano y el cantante y candidato de Milei en La Matanza David Adrián Martínez, "El Dipy".

Afuera, sobre la Avenida Córdoba y Maipú, se montó una pantalla gigante para que los militantes pudieran seguir el discurso de su referente Javier Milei. Muchos de los simpatizantes de La Libertad Avanza se acercaron con globos, en un guiño al candidato a Presidente que festejaba su cumpleaños.

Camila Figueroa y Juan Pablo Ledesma tienen 20 y 21 años y ambos se acercaron desde zona sur a saludar a Milei. "Nos gusta porque tiene huevos, es transparente y no miente o por lo menos no se nota", explican a este medio. "A los demás los conocemos hace veinte años y sabemos q nos mienten, queremos un cambio", añaden. A Camila no le preocupa una posible eliminación del Ministerio de la Mujer porque, dice, "no hacen nada". "No me siento representada por las feministas, ellas apoyan sus causas, no las causas de las demás", refuerza. "Vivimos a una cuadra de mataron a Morena", explican en alusión al crimen de la menor que fue asesinada por motochorros en la previa de las primarias.

Su descontento contra el actual sistema político se multiplica en cada uno de los -en su mayoría jóvenes- militantes que se acercaron a las inmediaciones de avenida Córdoba al 960. La palabra "corrupción" se repetía en cada uno de ellos como un diagnóstico transversal a toda la clase política y, además, como la causa de los problemas económicos.