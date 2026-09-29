Adrián Ravier defendió el control de fronteras y habló de "posibles terroristas" entre los expulsados

El vocero presidencial habló luego de los dichos del Presidente, quien en una entrevista aseguró que su Gobierno echó a "30.000 terroristas".

El vocero presidencial, Adrián Ravier , dio detalles sobre la "denuncia" que realizó el presidente Javier Milei el pasado domingo durante una entrevista televisiva, donde aseguró que Argentina lleva echados 20.000 terroristas en lo que va del 2026. En su conferencia de prensa de todos los martes, el exdiputado por La Pampa precisó que la cifra surge de un informe del ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva, en el que se contabilizaron 20.630 casos de expulsiones entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026: "En relación con el ingreso o no de estas personas y las expulsiones que hemos tenido, que se han cuantificado en más de 20.000 personas, en todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera".

Más allá de lo dicho por Ravier, la denuncia del Presidente fue tajante. En detalle, durante el reportaje hecho por el periodista Luis Majul, Milei enumeró una serie de " ataques " que sufrió su Gobierno para explicar los motivos detrás de los resultados económicos adversos que acumula la gestión libertaria durante los últimos meses.

"Que los 40 intentos de proyectos tratando de tumbar el equilibrio fiscal, que los siete intentos de juicios políticos - que fueron siete intentos de golpe de Estado-, que en los 10.000 terroristas que echamos el año pasado... derivó en un frenazo que tuvo la economía en el segundo semestre, y eso después tiene rezagos ”, detalló el Presidente para explicar el aumento de la pobreza y los datos de inflación de meses anteriores.

Puntualmente, sobre los terroristas, Milei amplió: "Los 10.000 terroristas que echamos el año pasado , este año ya llevamos 20.000. Son gente que se infiltra de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino".

El Presidente @JMilei advierte que el dato de pobreza es una foto vieja del primer semestre: “Primer semestre... Ya estamos entrando en octubre. Con lo cual es una foto vieja. Lo que quiero decir es eso: es una foto vieja. Una de las cosas que yo expliqué es que la pobreza se… pic.twitter.com/6sXFWyrVKh

Tras las repercusiones que generó la fuerte denuncia de Milei, el vocero explicó: "Hay un informe del ministerio de Seguridad en el cual se contabilizan 20.630 casos entre el 1 de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026 . Estos números, por supuesto, van a ir cambiando, en los cuales el 72,3% responden a extranjeros que, queriendo ingresar a la Argentina, fueron rechazados o no fueron admitidos".

Sin embargo, al explicar inicialmente porque los ingresos de dichas personas fueron rechazados, Ravier aseguró que eran "perfiles de riesgo, condenados o personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a la Argentina". Sobre quienes fueron expulsados, el vocero aseguró que se refiere "a extraditados o a personas que están en alerta roja de Interpol".

Archivo. Milei aseguró que su Gobierno ya echó 30.000 terroristas que vinieron a "dinamitar el modelo argentino". (Captura LN+)

Más allá de esto, Ravier no precisó porcentajes de cuántas de estas personas tenían causas o condenas por vinculaciones con organizaciones terroristas.

El reclamo de la oposición

La cifra mencionada por Milei generó pedidos de precisiones al Gobierno, que deberá explicar qué personas están incluidas, bajo qué figura fueron expulsadas y cuál es el respaldo oficial de la afirmación. El diputado nacional Maximiliano Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública y otro de informes ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones. El objetivo es conocer cuántos extranjeros fueron efectivamente expulsados y cuántos de esos casos estuvieron vinculados con causales de terrorismo.

En paralelo, la senadora nacional Juliana Di Tullio presentó un pedido de acceso a la información pública ante la Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Migraciones para que el Gobierno detalle y fundamente las declaraciones de Milei.

La legisladora bonaerense sostuvo que, por la magnitud de las cifras mencionadas, es necesario contar con información oficial que permita verificar esas afirmaciones. “El Estado no puede denegar la información escudándose de forma genérica en razones de seguridad o defensa”, afirmó Di Tullio, quien señaló que los datos solicitados son estadísticos y permitirían controlar las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo.

Ferraro reclamó que el Ejecutivo informe cuántos extranjeros fueron expulsados, rechazados o inadmitidos durante 2025 y 2026, con los datos discriminados por mes y categoría jurídica. Uno de los principales interrogantes está relacionado con la utilización de la palabra “terroristas”. El diputado solicitó conocer cuántas de las personas mencionadas fueron alcanzadas por causales vinculadas con terrorismo o su financiamiento y bajo qué norma se tomó esa decisión.

Además, pidió saber cuántas tenían imputaciones, procesamientos o condenas por delitos relacionados con terrorismo y cuántas figuraban en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La Ley de Migraciones contempla entre las causas que pueden impedir el ingreso o la permanencia de extranjeros la participación en actos de terrorismo o actividades terroristas. Sin embargo, esa causal no permite equiparar automáticamente todas las expulsiones o rechazos migratorios con deportaciones por terrorismo.