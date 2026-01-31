El cruce entre la Ciudad y Nación por el costo de las patentes

Desde Nación pusieron como ejemplo a CABA y aseguraron que el gobierno de Jorge Macri optó por "una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes". Desde el GCBA desmintieron rápidamente los datos publicados y detallaron que impulsan un proyecto para que el valor del impuesto no supere la inflación de 2025.

El gobierno de Javier Milei y la administración de la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron un llamativo cruce en las redes sociales, luego de que el Ministerio de Justicia de la Nación difundiera un ranking con las jurisdicciones donde patentar un vehículo resultaría más costoso . En ese listado, desde Nación afirmaron que CABA ocupa el primer lugar, aunque la gestión de Jorge Macri salió rápidamente a desmentir los valores informados.

"El costo de las patentes lo define cada jurisdicción. En este ranking te mostramos las tres más caras para inscribir un 0 km", afirmaron desde el Ministerio de Justicia. En este sentido, el top tres de territorios donde se pagan las patentes más caras está compuesto por: CABA (hasta 6%), PBA (hasta 4,7%) y Tierra del Fuego (hasta 4%)

A través de la cuenta oficial de Buenos Aires Ciudad en la red social X, las autoridades locales rechazaron las cifras atribuidas a la Capital. “Falso. En la Ciudad de Buenos Aires, la alícuota promedio ponderada de patentes es del 2,5%“, aclararon, en respuesta directa a la información publicada por la cartera nacional.

Según el relevamiento elaborado por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) encabezaba el listado, bajo el supuesto de que la alícuota podría trepar hasta cerca del 6%.

Detrás se ubicaba la provincia de Buenos Aires, con un porcentaje de hasta 4,7%, mientras que el tercer lugar correspondía a Tierra del Fuego, donde el arancel alcanzaría hasta un 4% del valor total del vehículo.

Antes de la respuesta de CABA, desde el Ministerio de Justicia defendieron la metodología utilizada y aseguraron que elaboraron "una tabla de valuación oficial con valores reales y transparentes de mercado, sin inflaciones artificiales“. En ese marco, señalaron que las diferencias entre distritos responden a la autonomía de cada jurisdicción para adoptar la tabla anterior o la nueva. Además, remarcaron que la valuación oficial del ministerio ”es la más económica y la que más beneficia a los argentinos“.

En línea con esa postura, las autoridades nacionales cuestionaron que el esquema actualizado no haya sido incorporado por todos los distritos. “Un ejemplo claro es la Ciudad de Buenos Aires, que optó por una valuación mucho más cara, perjudicando directamente a los contribuyentes“, sostuvieron, al tiempo que convocaron a provincias y municipios a adherir a la nueva tabla.

El proyecto de ley de CABA

La difusión del ranking se produjo apenas un día después de que el Gobierno porteño anunciara el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para limitar cualquier suba del impuesto a la patente vehicular al nivel de inflación previsto para 2025.

Según informó la administración de CABA, la iniciativa apunta a amortiguar el impacto de los ajustes extraordinarios derivados del cambio en las tablas de referencia utilizadas para calcular el tributo. La medida surgió tras la polémica generada por aumentos cercanos al 100% en algunas patentes, luego de la reciente actualización de las valuaciones fiscales.

En el mismo comunicado, el Ejecutivo porteño indicó que se prorrogarán los vencimientos previstos para el pago del impuesto, con el objetivo de corregir las boletas alcanzadas y evitar inconvenientes para los contribuyentes. Tras conocerse los nuevos montos, se habían multiplicado las quejas por inconsistencias en las valuaciones fiscales de determinados vehículos.

NINGUNA PATENTE SE ACTUALIZARÁ POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

El Gobierno de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para que las actualizaciones tengan como tope la inflación de 2025.



— Buenos Aires Ciudad (@gcba) January 29, 2026

Desde el Gobierno de la Ciudad insistieron en que no hubo un incremento del impuesto en sí, sino una actualización de las valuaciones elaboradas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). “En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado”, afirmaron.

El cambio en la base de cálculo se definió hacia fines de 2024, cuando se avanzó en un nuevo esquema tributario para corregir distorsiones que llevaban a que modelos similares pagaran montos distintos por diferencias mínimas en su año de fabricación.

Ese proceso derivó en una escala más homogénea del impuesto, con una alícuota promedio del 3,5%. Sin embargo, durante los últimos meses de 2025, la Ciudad decidió dejar de utilizar la tabla de la DNRPA y adoptar las referencias de ACARA.