Javier Milei, pragmático: aleja la zanahoria y capitaliza el "efecto Alberto"

Javier Milei fue el orador principal del Council of the Americas.

Esta semana, Javier Milei salió de nuevo a los escenarios. Las redes sociales no fueron el canal excluyente de su comunicación y se mostró en tribunas empresarias. El Council of the Americas, el miércoles, y la Expo Real Estate, al día siguiente. Auditorios ávidos de medidas que tendrán que esperar.