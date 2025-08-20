Javier Milei recibió en la Casa Rosada a CEOs de mineras con inversiones confirmadas bajo el RIGI

El Presidente se reunió con Gary Nagle, de la multinacional Glencore, y Simon Trott, Río Tinto Group, con desembolsos millonarios pactados en el país.

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al CEO de la empresa multinacional Glencore, Gary Nagle , y al del Río Tinto Group, Simon Trott , dos de las compañías con inversiones millonarias confirmadas en Argentina a través del programa RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

El primer encuentro fue con Naglel, quien estuvo acompañado por el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay , y por la directora de Asuntos Corporativos de la firma, Anne Edwards . Desde el Poder Ejecutivo también participaron el canciller Gerardo Werthein y los secretarios de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; y de Minería, Luis Lucero.

El encuentro se dio días después de que la minera presentara ante el Ministerio de Economía dos solicitudes de adhesión al RIGI para proyectos de cobre por más de u$s13.000 millones , uno para El Pachón en San Juan (u$s9.500 millones) y otro para Minera Agua Rica (u$s4.000 millones) en Catamarca.

Según proyectó la empresa, estas iniciativas generarán 10.000 puestos de trabajo durante la fase de construcción y más de 2.500 cuando entre en operación. El proyecto El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala ubicado en San Juan , mientras que el Proyecto Agua Rica es un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdeno localizado en Catamarca.

Luego de la reunión con las autoridades de Glencore, el Presidente recibió al CEO saliente del Río Tinto Group, Jakob Stausholm, y al entrante CEO, Simon Trott , empresa que invertirá u$s2.700 millones en Salta para la producción de litio . Este fue el primer proyecto de RIGI que aprobó el Gobierno.

Para la primera etapa del desarrollo, se espera que la empresa desembolse u$s571 millones en el primer año y u$s885 en el segundo. Por ello, la compañía pidió la adhesión al régimen para la construcción de una planta comercial con capacidad de 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio, aplicando tecnología de extracción directa (DLE).

Mientras el Gobierno perdía en Diputados, Javier y Karina Milei escuchaban a la filarmónica en la Casa Rosada

Una vez finalizados los encuentros con los representantes empresariales, el Presidente presenció junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, un concierto de la Fanfarria Alto Perú de Granaderos y la Filarmónica del Ejército, que interpretaron distintas piezas musicales, entre ellas célebres bandas de sonido de películas como Rocky, Star Wars e Indiana Jones.

Milei y la secretaria General de la Presidencia buscaron mostrarse ajenos a lo que ocurría en el Congreso, donde la Cámara de Diputados ratificó la mala hora entre el oficialismo y el palacio legislativo, dando por tierra con el veto a la emergencia en discapacidad.