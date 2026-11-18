GTA 6 versión libertaria: el video animado donde Javier Milei promete destruir el Banco Central + Agregar ámbito en









El Presidente aprovechó el furor por el lanzamiento del videojuego para publicar una pieza animada con referencias a su gestión y fuertes críticas al kirchnerismo. Karina Milei aparece al volante mientras el mandatario recorre distintas escenas con su motosierra y un lanzamisiles.

GTA 6 versión libertaria: el video animado donde Javier Milei promete destruir el Banco Central.

El presidente Javier Milei se subió al furor por el lanzamiento de GTA 6, el esperado videojuego de acción y mundo abierto de Rockstar Games, pero lo hizo con un mensaje político. A través de sus redes sociales, compartió este miércoles un video animado en el que prometió "destruir" el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y apuntó contra la oposición.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aprovechando el estreno mundial del título, el mandatario publicó en sus cuentas oficiales una pieza que replica la estética visual y narrativa de la franquicia para repasar las principales medidas de su gestión y lanzar un duro mensaje contra su principal adversario político: el kirchnerismo.

La pieza comienza con un cartel que advierte: "Inapropiado para Kirchneristas y socialistas", en una clara parodia de las clasificaciones por edad que aparecen en los videojuegos. En las primeras escenas, Milei aparece con una motosierra y Karina Milei al volante de un automóvil. Durante el recorrido, el mandatario utiliza la herramienta para cortar el gasto público y destruir impuestos y regulaciones, en una representación de las políticas de ajuste y desregulación impulsadas por el Gobierno.

View this post on Instagram El video también incluye referencias a Hotesur y a la expresidenta Cristina Kirchner, a quien muestra rodeada de dinero, mientras huye y termina detenida. En otra secuencia, Milei ingresa con su motosierra a una oficina pública, donde empleados caricaturizados con cabezas de ñoquis escapan ante su llegada.

El cierre eleva todavía más el tono de la pieza: el Presidente utiliza un lanzamisiles para hacer estallar el Banco Central, una representación explícita de una de sus principales promesas políticas.

Con imágenes deliberadamente provocadoras y un mensaje sin demasiados matices, el video traslada el imaginario de Grand Theft Auto a la narrativa libertaria. La motosierra, la reducción del gasto público, la eliminación de regulaciones, las críticas al kirchnerismo y la destrucción del BCRA aparecen como los grandes protagonistas de una producción que convierte las principales banderas de Milei en una suerte de misión de videojuego. De qué trata GTA 6 y cuándo se lanza El lanzamiento mundial de Grand Theft Auto VI, conocido como GTA 6, está previsto para este 19 de noviembre de 2026, con un despliegue progresivo desde el 18 de noviembre según la zona horaria. El videojuego llega después de 13 años de espera desde la salida de GTA V, en 2013. La nueva entrega transcurre en el estado ficticio de Leónida, inspirado en Florida, y tiene como escenario principal a Vice City, la ciudad basada en Miami que ya había aparecido en anteriores títulos de la franquicia. La historia tiene como protagonistas a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja de delincuentes inspirada en Bonnie y Clyde. El juego estará disponible inicialmente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Temas Javier Milei