Pese a los dichos de Patricia Bullrich, el Gobierno cierra filas detrás de José Luis Espert y prepara una foto de respaldo

El Presidente encabezó un nuevo encuentro de ministro en el marco de la recta final de la campaña hacia las elecciones legislativas. Descartan la salida del economista del espacio libertario.

El presidente Javier Milei reunió este miércoles a su Gabinete en la Casa Rosada en un clima de doble frente: consolidar la campaña electoral y contener las tensiones que generó la situación judicial del primer candidato José Luis Espert . El diputado quedó nuevamente bajo la lupa tras la difusión de un informe en Estados Unidos que menciona una transferencia de 200.000 dólares desde un fideicomiso vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado por narcotráfico y fraude.

El oficialismo salió rápido a marcar posición. El respaldo al economista bonaerense fue -casi- total y, lejos de tomar distancia, Milei decidió ratificarlo como figura central de la lista . Pese a las declaraciones de la titular de Seguridad, Patricia Bullrich , quien consideró que "el Profe" debe dar explicaciones, en el entorno del Gobierno relativizaron el impacto de la denuncia.

Fuentes oficiales insistieron a este medio en que se trata de un tema judicial sin correlato político, similar a las denuncias que ya circularon en 2019, y lo describen como “ruido electoral” que aparece cada vez que se acerca una elección. "Son temas que ya fueron explicados en su momento", minimizó un importante colaborador del Presidente.

El presidente, Javier Milei, dijo que las versiones sobre el vínculo entre José Luis Espert y el narcotráfico son "chimento de peluquería".

Otros funcionarios van más allá y aseguran que no existe motivo para especular con la salida de Espert de la lista, al remarcar que “nada está comprobado” y que la causa judicial “no tiene relación directa” con el diputado.

Javier Milei se mostrará junto a José Luis Espert

Como adelantó Ámbito, en La Libertad Avanza preparan una foto de respaldo de Milei con Espert. El escenario elegido será el partido bonaerense de San Isidro, y si bien en un principio la actividad proselitista estaba pensada para este sábado, finalmente se postergó para el próximo martes.

El acto tuvo que correrse en la agenda oficial debido a que el Presidente sumó una actividad para este viernes: la presentación de la reforma del Código Penal, que será en Ezeiza. Por este motivo, partirá a Santa Fe y Entre Ríos el sábado, un día después de lo previsto.

Javier Milei Jose Luis Espert Luna Park Libro Javier Milei junto a José Luis Espert. Mariano Fuchila

La estrategia de la Casa Rosada apunta a blindar a Espert mientras se acelera la campaña. La foto de San Isidro busca mostrar fortaleza en el conurbano y unidad interna, en un momento en el que Milei necesita consolidar apoyos para evitar fugas de votos en las últimas semanas antes de las legislativas. Pero la apuesta tiene su riesgo: sostener a un dirigente cuestionado en plena campaña puede convertirse en un lastre si el tema judicial logra instalarse como parte del debate público.

El trasfondo revela la dificultad de Milei para moverse en dos planos al mismo tiempo. Por un lado, busca anclar su gestión con iniciativas como la reforma del Código Penal y con una gira federal para reforzar la base electoral. Por el otro, se ve obligado a contener un escándalo que, aunque minimizado por su equipo, amenaza con erosionar el relato de pureza y confrontación con la “vieja política” que fue central en su ascenso.

En Balcarce 50 aseguran que la jugada es resistir y que las urnas, finalmente, pondrán el tema en su justa dimensión. Mientras tanto, el oficialismo apuesta a que la defensa cerrada y la disciplina de campaña logren atravesar la tormenta sin dejar heridas visibles.