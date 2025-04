Javier Milei se suma a la campaña de Manuel Adorni con una caminata en la Ciudad

La caminata está prevista para este miércoles , a menos de un mes de los comicios que tendrán lugar el 18 de mayo. Aunque aún no se confirmó el lugar por razones de seguridad, se espera que sea en una plaza céntrica de fuerte carga simbólica. La Casa Militar y la División Custodia de la Policía Federal trabajan de forma coordinada para garantizar el operativo.

Además, el Presidente volvió a cargar contra el macrismo por lo que considera una campaña de hostigamiento a su hermana, Karina Milei, y denunció que los Macri “cuidan los negocios” que tienen en la Ciudad. Por último, apuntó directamente contra la estrategia electoral del oficialismo porteño al incorporar al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, a quien responsabiliza de haber diseñado una “campaña sucia” en favor de Sergio Massa en 2023. “Que Jorge Macri explique por qué subió los impuestos y por qué la Ciudad es una mugre”, cerró.

La elección de Adorni como candidato en CABA

A inicios de mes, el vocero detalló los motivos detrás de la decisión del oficialismo de, finalmente, competir con su propio espacio y dejar de lado una posible alianza con el PRO en la Ciudad. "Por supuesto que el enemigo son las ideas de izquierda y kirchneristas. Pero en la Ciudad, lo cierto es que nosotros no compartimos agenda con el PRO. Y eso no implica más que nosotros tenemos que defender nuestras ideas y tratar de aplicar nuestras ideas y esto no significa que sean enemigos", detalló.

En este sentido, Adorni aseguró que a la gestión de Jorge Macri "le falta motosierra" y afirmó que el PRO - que gobierna hace 17 años en la Ciudad - "quedó obsoleto" para dirigir a la capital del país. "Vos no podes tener en CABA 2500 funcionarios que cobran sueldos millonarios. Buena parte ganan mas que el presidente de la nacion. Tienen mas ministerios que el gobierno nacional", acusó el vocero.

A pesar de sus críticas, Adorni se diferenció de otros candidatos - como el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta - y aseguró que desde su espacio "nadie dice que la Ciudad esta rota" sino que apuntan al modelo de gestión de recursos: "Yo no te voy a decir que la ciudad tiene olor a pis porque no creo que sea así, pero si que hay un modelo obsoleto, un modelo de manejo de recursos que se terminó y tiene que modificarse". A pesar de sus críticas a la agenda de Jorge Macri, el vocero presidencial destacó que ellos se presentan como espacio para "legislar" ya que tienen "en claro que la Ciudad la gestiona Jorge Macri y su equipo". "Nosotros no vamos a gestionar la ciudad al menos hasta 2027", sentenció.

Por último, sobre las críticas del expresidente Mauricio Macri, Adorni respondió: "Lo que dice el presidente Macri, nosotros acompañamos idea, no acompañamos momentos o figuras". Y luego agregó: "Cuando la agenda no es la misma, vos no podés forzar ir juntos".

"El PRO a nivel nacional ha acompañado ideas de La Libertad, como la ley bases y tantas otras cosas que ha acompañado el espacio que representa el expresidente Macri. Y la ciudad tiene una agenda que no condice con las ideas de la libertad. No tenemos porque acompañar esa agenda", explicó Adorni sobre las diferencias actuales entre ambos espacios.

En este sentido, el vocero presidencial ejemplificó: "No llegar a votar todos los espacios un RIGI local, o una adhesión al blanqueo, o una ley bases, nos frustra. Nos damos cuenta que hay una agenda mas cercana a ideas de izquierda o comunistas que efectivamente a las ideas de la libertad".