Javier Milei suma a asesor de Trump al operativo "fraude"

Milei declaró esta semana en una entrevista con el periodista peruano Jaime Bayly que en las elecciones generales de 22 de octubre "hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado". Y sembró dudas de cara al escrutinio que involucra no sólo a la justicia electoral sino a todos los partidos políticos. Javier Milei además fue consultado sobre si las elecciones fueron "limpias", a lo que el libertario contestó: "No, está muy influenciado por el poder político, quien cuenta los votos es el que lo controla todo". Ante esa respuesta, le repreguntaron cómo podía aceptar el resultado, y el candidato presidencial de La Libertad Avanza agregó: "No lo podés aceptar, pero el tema es qué otras alternativas tenés".

Ayer, la diputada nacional electa de LLA, Marcela Pagano, tomó distancia de la posibilidad de instalar la idea de fraude que impulsa Milei. "Yo creo que para hablar de algo así, sobre todo en mi caso que soy una diputada electa, tengo que tener elementos porque si es así yo lo tengo que denunciar y para ser honesta no tengo los elementos suficientes más allá de cosas que he visto en algunas mesas y yo misma he mirado, como para hablar de fraude generalizado. El temor lo tengo porque yo no tengo gente de confianza en cada mesa de cada municipio, sobre todo en el primero y tercer cordón del conurbano bonaerense, por eso es que insisto, para nosotros la fiscalización es clave y para nosotros es clave que la gente vaya a votar porque Massa lo que está haciendo al no correr el feriado, es apostar a que la gente cansada y decepcionada se vaya de fin de semana largo y no vaya a votar. No tenemos nada ganado, Johnny", declaró Pagano a la señal LN.