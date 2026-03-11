Motosierra: el Gobierno recortó en u$s10.700 millones el gasto en salarios de estatales

La mayor parte de ello se debe a una licuación de los sueldos. Otro tanto es por despidos, retiros voluntarios y cierre de organismos.

La política de rebaja de impuestos tuvo a los empleados públicos como uno de los sectores más perjudicados. La baja de contratos y despidos, más el retraso de los salarios en relación con la inflación, desde que Javier Milei llegó al poder perdieron el equivalente a u$s10.700 millones.

Así lo indica un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El 37% de ese monto se explica por reducción de personal, mientras que el resto corresponde a la licuación de salarios.

"El gasto salarial es uno de los gastos nacionales que ha tenido una reducción real significativa en los últimos dos años, concretamente desde que asumió el actual Gobierno nacional", afirma el reporte.

De acuerdo con el relevamiento, entre diciembre de 2023 y enero de 2026 "hubo una merma equivalente al 18% de la planta" al pasar de 341.473 a 278.705 cargos, lo que da una caída de 62.768 empleos.

Del total de la caída, la administración centralizada representó un 24%, la descentralizada un 35% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes.

La administración centralizada es la que registra la mayor contracción, con 15.105 cargos. Le siguen el Correo oficial con 5.290 cargos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.615, ARCA con 3.221 cargos, CONICET con 2.261, Banco de la Nación Argentina con 2.116, Aerolíneas Argentinas con 1.899, entre los más importantes.

El cierre de institutos y direcciones

Hay cuatro entes que desaparecieron. Son el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (SACPEM) y Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"A estas cuatro, le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 78%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 56% y la Casa de la Moneda con una del 49%", señala el estudio.

Caída de salarios y reducción de la masa salarial

El reporte señala que "los empleados públicos nacionales tuvieron una pérdida real de su salario del 9,7% entre los años 2024 y 2025". "Si la comparación se hace con noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios reales están un 35% abajo. Si es contra diciembre de 2023, la caída real se reduce al 27%", detalla el IARAF.

El informe indica que entre diciembre de 2023 y enero de 2026 hay una caída del gasto en salarios real del 22%. "En plata de febrero de este año, se pasó de un gasto mensual de $2,2 billones en diciembre de 2023 a uno de $1,7 billones en enero de 2026, según puede apreciarse en el gráfico 1. En efecto, la reducción mensual en este caso fue de $500.000 millones", indica el estudio. En pesos constantes, según indica el IARAF, la reducción acumulada fue de $11,6 billones y en dólares corrientes de U$S 10.700 millones.