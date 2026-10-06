Brasil ahora es un país de derecha Por The Economist + Agregar ámbito en









El avance de Flávio Bolsonaro y del Partido Liberal marcó un fuerte retroceso del Partido de los Trabajadores y consolidó el peso de la derecha en el Congreso. El resultado abre un escenario de mayor polarización y tensión con la Corte Suprema.

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, se impuso en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil.

Durante la mayor parte del último cuarto de siglo, Brasil estuvo dominado por el Partido de los Trabajadores (PT). Una alianza de izquierda integrada por sindicalistas, católicos progresistas y académicos construyó un amplio Estado de bienestar y definió la versión latinoamericana de la socialdemocracia. Esa era llegó a su fin. El 4 de octubre, el PT y su envejecido líder, Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, fueron derrotados contundentemente en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil por Flávio Bolsonaro y su Partido Liberal (PL).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los mercados de apuestas le dan a Flávio una alta probabilidad de ganar el balotaje del 25 de octubre. Es un resultado asombroso para el hijo de una dinastía de derecha cuyo patriarca, Jair, un expresidente, se encuentra bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado. Apenas el año pasado, a Jair se le prohibió ocupar cargos públicos hasta 2060. Su hijo ha sido señalado por sus presuntas conexiones con el submundo criminal. A pesar de eso, Flávio se quedó por poco de ganar de forma directa.

Incluso si Flávio fracasa inesperadamente, la elección es un triunfo para la derecha brasileña cercana al MAGA, el último de una ola de éxitos de los partidos de derecha en América Latina. El PL ahora cuenta con la bancada parlamentaria más poderosa desde que se promulgó la Constitución de Brasil en 1988. También es el partido más grande en los tres estados más importantes, São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que en conjunto generan más de la mitad del PIB brasileño.

El clan Bolsonaro está eufórico. La esposa de Jair, fervientemente evangélica, dos de sus otros hijos y su hermano obtuvieron bancas en el Congreso. A partir de febrero, cuando los senadores recién electos asuman sus cargos, el PL y sus aliados controlarán el Senado y, por lo tanto, podrán reescribir las leyes. Se espera que impulsen los negocios y debiliten las protecciones para el medio ambiente. Algunos observadores externos advertirán contra permitir un mayor daño a la selva amazónica. Otros observadores externos, incluido Estados Unidos, estarán ansiosos por aprovechar la oportunidad de acceder a los enormes depósitos de minerales críticos de Brasil, recursos vitales cuyo suministro mundial está controlado en gran medida por China.

Esta fortaleza en el Congreso significa que el PL tiene una rara oportunidad de corregir las ruinosas finanzas públicas de Brasil. Reescribir las leyes que imponen niveles altos y crecientes de gasto público reduciría el endeudamiento, bajaría las tasas de interés e impulsaría la inversión, lo que favorecería el crecimiento. Les da a los Bolsonaro margen para crear un futuro económico brillante para Brasil.

Eso implicaría renunciar al gasto de hoy, algo que los Bolsonaro tienen poco interés en hacer. El resultado más probable será una política más polarizada y una mayor presión sobre las vulnerables instituciones democráticas de Brasil. Los vencedores se regocijarán con enfrentamientos culturales al estilo MAGA. Dos congresistas de derecha, Nikolas Ferreira y Lucas Pavanato, obtuvieron más votos que cualquier candidato en la historia de Brasil; ambos son jóvenes influencers de las redes sociales que odian la cultura woke tanto como aman las armas y a Dios. Los Bolsonaro buscarán venganza. La principal promesa de campaña de Flávio fue liberar a su padre. Muchos candidatos al Senado prometieron destituir a los jueces de la Corte Suprema (algunos involucrados en escándalos de corrupción) que procesaron a Jair. “No queremos simplemente un juicio político”, dijo Bia Kicis, una nueva senadora del PL, “queremos destitución, investigación y encarcelamiento”. Se necesita una mayoría en el Senado para iniciar un juicio político contra un juez de la Corte Suprema. Un enfrentamiento entre las dos poderosas instituciones podría desencadenar una crisis constitucional. Los jueces que consideren que están defendiendo la democracia utilizarán sus amplios poderes para permanecer en sus cargos. Un Congreso envalentonado atacará a la Corte. Quien sea el presidente desempeñará un papel decisivo, entre otras cosas porque en los próximos años probablemente tendrá la oportunidad de reemplazar a cuatro de los 11 jueces de la Corte Suprema. Cualquiera que sea el desenlace de esa disputa, el resultado para Brasil probablemente será un aumento de los agravios y una profundización del cinismo público. Los brasileños tienen buenas razones para rechazar al PT por sus políticas sin salida, su propia corrupción y la falta de un liderazgo renovado. Pero también tienen todos los motivos para temer hacia dónde conduce ahora ese rechazo. Copyright © The Economist Newspaper Limited., 2026