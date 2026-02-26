Catamarca: Raúl Jalil hace malabares para mantener su perfil dialoguista con Javier Milei y garantizarse el apoyo del PJ Por David Correa + Seguir en









El gobernador se aferra a una sociedad sin fisuras con la senadora nacional Lucía Corpacci y a la convivencia cordial con Gustavo Saadi, intendente de la capital que buscaría sucederlo en 2027.

El gobernador Raúl Jalil junto a Lucía Corpacci y Gustavo Saadi, el tridente oficial que manda en Catamarca.

La aprobación del proyecto de reforma laboral, tanto en el Senado de la Nación como en Diputados, puso en el foco a los gobernadores peronistas que mantienen diálogo fluido con la Casa Rosada. Entre ellos se destaca Raúl Jalil, de Catamarca, que cultiva un perfil bajo y mezquino en declaraciones altisonantes. En la cuenta regresiva de su segundo mandato consecutivo tomó distancia del kirchnerismo más duro, aunque mantiene una sólida relación con la senadora nacional Lucía Corpacci, cercana a Cristina Kirchner.

"Sin minería, tendríamos 7.000 empleos menos. No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza", repite el mandatario como un mantra cada vez que es consultado sobre su predisposición a la reforma de la Ley de Glaciares, un proyecto de la Casa Rosada que le permitiría a la actividad minera avanzar sobre las zonas periglaciares. No está solo, sus pares de las mesas de Litio y del Cobre (Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Gustavo Sáenz, de Salta y Marcelo Orrego, de San Juan) están en la misma sintonía fina.

La sociedad entre Jalil y Corpacci, también presidenta del Partido Justicialista local, le garantiza al jefe provincial mantener las aguas calmas en la tropa propia, mientras hace equilibrio entre el dialoguismo con el gobierno del presidente Javier Milei y sostener su perfil peronista, "en busca de fondos y acuerdos que permitan contar con más recursos", se justifica desde la Casa de Gobierno catamarqueña. Por ese acercamiento, el Gobierno, vía decreto 2/2026, cedió en diciembre a Catamarca el control de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una de las principales fuentes de ingresos para la provincia. Antes, Jalil dio apoyo en el Senado a la sanción del Presupuesto 2026 del Poder Ejecutivo Nacional y a la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

La otra pata que le garantiza gobernabilidad al jefe provincial es el espinoso pero cordial vínculo que sostiene con el peronista Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca que, como en el popular cuento de Hansel y Gretel, va dejando dejando señales en su recorrido que apuntan en una sola dirección, aunque aún no se verbalice: suceder a Jalil en la Casa de Gobierno en 2027.

Esa pretensión se consolidó cuando el Poder Legislativo provincial aprobó en diciembre de 2023 una ley, que impulsó el propio gobernador, para limitar las reelecciones indefinidas y las ciñó a una repetición consecutiva de mandato. La decisión alcanza al jefe provincial, senadores y diputados provinciales e intendentes. Para otra fuente consultada por este medio, "Saadi es el candidato natural".

La Constitución provincial se reformó por última vez en 1998 y prevé las reelecciones indefinidas. Desde entonces, en varias ocasiones se buscaron acuerdos entre el oficialismo y la oposición para avanzar en una actualización de la carta magna local pero todos los intentos naufragaron, incluso los que promovió el actual mandatario. En 2019, la entonces gobernadora Lucía Corpacci cumplió con su promesa de permanecer en el cargo solo dos mandatos consecutivos y trabajó para que la sucediera Jalil. Ese gesto afianzó la confianza mutua, indicó a Ámbito una fuente oficial que trabajó para ambos. Aval de la presidenta En los últimos meses, la presidenta del PJ provincial hasta avaló la decisión el mandatario de romper con el bloque de Unión por la Patria cuando juraron los parlamentarios electos Claudia Palladino y Fernando Monguillot. "Sé que, aunque estén en bloques distintos, siempre van a defender a quienes más lo necesitan y a nuestra patria", sostuvo en X. "Nunca olviden a quién representan", agregó. Mientras la primera se sumó al espacio que conduce en Diputados el santafesino Germán Martínez; Monguillot adhirió al bloque Elijo Catamarca, junto a Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, una bancada que lleva el sello de Jalil y fue funcional a la Casa Rosada en algunas votaciones. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuciaCorpacci/status/1996263566002045311?s=20&partner=&hide_thread=false Felicitaciones, @Palladinodip y Fernando. Toda la fuerza. Sé que, aunque estén en bloques distintos, siempre van a defender a quienes más lo necesitan y a nuestra patria.

Nunca olviden a quién representan pic.twitter.com/KUXet4ZKyB — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) December 3, 2025 El apoyo más cercano de Elijo Catamarca al oficialismo nacional fue con el tratamiento del proyecto de reforma laboral, de reciente aprobación. Los tres miembros dieron quórum para el debate de la iniciativa aunque después votaron en contra. En el caso del Senado, por donde ingresó el proyecto, los senadores peronistas Guillermo Andrada y Lucía Corpacci se movieron de manera idéntica: dieron quórum pero luego se expresaron en contra. El poderío del tridente integrado por Jalil, Corpacci y Saadi quedó reflejado en las pasadas elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025. En Catamarca, el Frente Fuerza Patria se impuso con el 45,7% de los votos, seguido por La Libertad Avanza con el 33,8%, mientras que en la capital provincial la diferencia fue mayor. Si la convivencia persiste, Jalil tendría resuelta la tranquilidad en el peronismo provincial y se garantizaría una transición sin sobresaltos.