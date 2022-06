Legislador de Milei le contestó a Myriam Bregman: "Si la izquierda no trabaja"

En el marco del lanzamiento de la candidatura presidencial de Milei en el Club El Porvenir, el broker financiero criticó los dichos de Bregman en diálogo con C5N. "Pará, pará, Myriam Bregman es de izquierda. Los de izquierda son los que no trabajan", contestó con irreverencia.

"No entiendo cómo Myriam Bregman trató de 'vagoneta' a Milei. No tiene sentido lo que dice. Una persona de izquierda no le puede decir a un liberal que es un 'vago'. Porque los liberales somos los que laburamos, trabajamos y vivimos del mérito. Me causa gracia, Myriam Bregman se quiere colgar de Milei. Se quiere colgar de las patillas y del pelo de Milei", continuó.

Más tarde, tras una pregunta de los periodistas, Marra explicó que "Milei es un consultor que da charlas en todo el mundo". "Javier la semana que viene va a estar en otros países dando charlas, qué economista argentino es tan reconocido como Javier Milei", cerró.