Neuquén: el candidato de Javier Milei se bajó de las elecciones y volvió a postularse dos horas más tarde

A pesar de su protagonismo en medios tradicionales y redes sociales, Carlos Eguía irrumpió en las elecciones legislativas del 2021 obteniendo el 14% de los votos para ser diputado provincial, quedando en tercer puesto. Integró la lista de la Coalición Cívica, que compitió por fuera de Juntos por el Cambio. Hasta octubre, acompañaba la candidatura del radical Pablo Cervi, pero las tensiones para establecer cargos dentro de las listas y la intermediación de los armadores libertarios lo terminaron de convencer que encabece la lista de La Libertad Avanza en Neuquén.

Javier Milei ratificó su respaldo con un viaje a la provincia el 17 de diciembre, donde participaron de un acto conjunto en el Parque Central de la ciudad capital. En ese sentido, en su monólogo radial, Carlos Eguía aclaró que "no hablo de Javier Milei. Voy a viajar a Buenos Aires para tener una reunión con Javier". En ese sentido, dejó entrever que sus críticas iban apuntadas a otro espacio nacional con estructura en Neuquén: "En una cena en Buenos Aires me ofrecieron U$S 800.000 para acompañar a un candidato".

"No quería fallarle a la gente, sobre todo a esa gente que de verdad trabajó para armar un espacio y un partido" sostuvo Eguía y agregó "sigo siendo el mismo de siempre y no me fumo absolutamente nada. He decidido, a partir de este momento, dedicarme pura y exclusivamente al periodismo porque la política es una mierda absoluta; es lo peor que existe en la vida de una persona". Escuchá sus declaraciones completas haciendo click aquí.

https://twitter.com/CarlosEguiaUno/status/1621150940484239366 Estoy más firme que nunca y vamos a ganar la provincia



El acompañamiento de la gente, de nuestros equipos, y de mi familia, hace que cada día reafirme mi compromiso de seguir trabajando para mejorar la vida de los neuquinos. pic.twitter.com/yFu3nKuvTk — Carlos Eguia (@CarlosEguiaUno) February 2, 2023

El programa Contrafuego se emite de 9 a 12 horas: la renuncia a su candidatura fue en el inicio del ciclo. Para las 11:17 horas, aún en el estudio radial, Carlos Eguía se retractó en redes sociales. "Estoy más firme que nunca y vamos a ganar la provincia", publicó en su cuenta de Twitter. "No me bajo de mi candidatura ni nadie me va a bajar, yo decidí involucrarme para cambiarle la vida a los vecinos y que puedan vivir dignamente", concluyó.

Además, anunció que acompañará a Javier Milei en un acto en la localidad de San Martín de los Andes el 25 de febrero. "Vamos a ganar la provincia y lograremos intendencias en toda la provincia. Los leones rugen cada vez más fuerte y eso lo sentimos en cada barrio, en cada localidad que visitamos, la gente está convencida de que somos la única alternativa en Neuquén", escribió Eguía.

La formalización de las candidaturas cierran el 10 de febrero y las elecciones son el 16 de abril, que además de definir los cargos provinciales decidirán intendentes en 52 municipios.