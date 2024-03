Jorge Macri le recordó a Javier Milei la deuda con Ciudad y defendió la obra pública

En esa recorrida, Jorge Macri, al referirse al plan hidráulico para la Ciudad, explicó que “el 100% del plan hídrico que comenzó en la gestión de Mauricio, se ha cumplido el 80%, hay un 20% que nos falta, y son obras prioritarias que nosotros no las vamos a suspender, más allá de la crisis, de que no tenemos la coparticipación que deberíamos estar recibiendo del Gobierno nacional, esas obras son de las que no se suspenden”. “Estas obras son críticas, ponen en juego la seguridad y la tranquilidad de la gente, el valor de sus patrimonios" dijo J. Macri.