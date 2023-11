Jorge Macri: "Me voy a manifestar una vez que haya garantizado la unidad de JxC para los porteños"

Es que su definición también la esperan los socios del PRO en el distrito porteño y parece no alcanzar con que J.Macri repita que está en la vereda de enfrente del kirchnerismo. Es que, en principio los radicales, socios mayores del PRO y los primeros en expresarse con furia contra el pacto de Mauricio Macri con Milei, también buscan preservar la alianza opositora en el distrito porteño. Cercar, la Ciudad a variables que se disputan en otros ámbitos, creen.

Por un lado, Jorge Macri no tendría legisladores propios y por otro de la bancada de 30 que representa la mitad exacta del recinto, la mitad de los legisladores es muy posible que le restarán apoyo al nuevo Jefe de Gobierno si se pronuncia dispuesto a una alianza con Javier Milei. Se ve entonces que el oficialismo tendrá la mitad y le faltará un diputado para el quórum.

Entre los 30, por otra parte, están los 8 diputados de la UCR, 3 de Confianza Pública (Graciela Ocaña) que animó la campaña de Lousteau , 3 de la Coalición Cívica y 1 socialista. Todos, al menos hasta ahora, se expresaron en contra del acuerdo con los libertarios que animaron Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Una incomodidad legislativa que deberá saltear el nuevo Jefe de Gobierno ni bien asuma el próximo 10 de diciembre.

Así, Jorge Macri apunta a amortiguar cualquier tipo de fracturas. Lo dijo en el 13° Foro de Negocios ABECEB, un encuentro sobre liderazgo, mercados, geopolítica, economía, innovación y cambio social de Iberoamérica donde participó del panel “Renovación de la política: La visión de los nuevos líderes” junto a Rogelio Frigerio, gobernador electo de la provincia de Entre Ríos.

"Yo creo que es absolutamente imprescindible que Juntos por el Cambio sostenga la unidad. Juntos por el Cambio es una fuerza política que no ha ganado la elección nacional, pero ha ganado muchas elecciones este año, y existe como fuerza política. Tiene que ser un límite, en el caso de que Massa sea presidente, y tiene que ser una orientación, una ayuda, y eventualmente también un límite, si Milei es presidente. Ese es el rol en el que nos pusieron. Ahora, cumplir ambos roles requieren una condición básica primaria, que es estar unidos", explicó Jorge Macri al auditorio esperando que se entienda el mensaje interno también.

"Yo no voy a hacer ni excusa ni razón de ruptura de Juntos por el Cambio, porque algunos están buscando la excusa para que Juntos por el Cambio se rompa", aseguró el Jefe porteño electo y completó diciendo que "al igual que Rogelio, no creo que sea tan relevante lo que diga yo. Aunque me voy a manifestar más adelante, una vez que haya garantizado la unidad de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires para los porteños, porque nos votaron unidos, y, entre otras cosas, para que defendamos a esta Ciudad en función de los intereses que esta Ciudad tiene."

Habló de la libertad y recordó que "he estado en la vereda de enfrente del kirchnerismo desde que nací en la política, los he sufrido de todas las maneras posibles, así que creo que con eso alcanza como definición".

Finalmente dijo que "la responsabilidad de permanecer unidos nos cabe a todos. Y, de nuevo, no voy a ser ni la excusa, ni la razón, para que Juntos por el Cambio se rompa"

