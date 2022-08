Diputados recibe proyecto para repudiar a José Luis Espert por sus dichos

https://twitter.com/natisoutook/status/1554542512349528065 Hoy recibí un proyecto de declaración elaborado por mis compañerxs de @BarriosDePieOk para expresar repudio sobre los dichos de odio del diputado Espert y que presentaré en @DiputadosAR pic.twitter.com/kMnUcIci7h — Natalia Souto (@natisoutook) August 2, 2022

"Mensajes como este sólo abonan a crear más divisiones sociales y generar odio sobre los sectores populares, que históricamente han sido estigmatizados. Necesitamos erradicar estos discursos y preocuparnos en cómo generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida", agregó la diputada en redes sociales.

En este contexto, la agrupación Somos Barrios de Pie se movilizará este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires y exigirán la expulsión de José Luis Espert como diputado en el Congreso de la Nación por sus dichos.

"Cualquier funcionario o funcionaria que no luche por condiciones de vida digna para su población, por igualdad de oportunidades y por el buen vivir no está cumpliendo con su rol de representante del pueblo argentino en su totalidad", señaló Norma Morales, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en un comunicado de prensa.

Espert, por su parte, se hizo eco del proyecto y la marcha: "Marchen lo que quieran y que me expulsen de donde sea. No me arrepiento de haber pedido auditoría, límite en el tiempo y condicionamiento a los planes sociales. No me arrepiento de haber pedido limitar a 2 hijos (flia tipo) la AUH, ni educación sexual en las villas. Eso pedí".

https://twitter.com/jlespert/status/1554794790650368002 Marchen lo que quieran y que me expulsen de donde sea. No me arrepiento de haber pedido auditoría, límite en el tiempo y condicionamiento a los planes sociales. No me arrepiento de haber pedido limitar a 2 hijos (flia tipo) la AUH, ni educación sexual en las villas. Eso pedí. https://t.co/N4jEikkIoT — José Luis Espert (@jlespert) August 3, 2022

Los dichos de Espert

En una entrevista para Infobae el pasado fin de semana, Espert pidió poner "un límite a la natalidad en los hogares pobres" y "condicionar" los planes sociales hasta dos hijos, y advirtió: "Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años".

espert.jpg

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, señaló. Allí apuntó al crecimiento de la población pobre, la natalidad y en paralelo, el crecimiento en la demanda de planes sociales.

De acuerdo a la idea del legislador, "si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable", manifestó.