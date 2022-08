Piqueteros exigen la expulsión de José Luis Espert como diputado

La agrupación Somos Barrios de Pie pide por la expulsión de ese cuerpo del diputado José Luis Espert por sus dichos sobre la necesidad de poner "un límite a la natalidad en los hogares pobres", al asegurar que sus palabras "promueven la discriminación".

"Cualquier funcionario o funcionaria que no luche por condiciones de vida digna para su población, por igualdad de oportunidades y por el buen vivir no está cumpliendo con su rol de representante del pueblo argentino en su totalidad", señaló Norma Morales, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en un comunicado de prensa.

"Profesa rasgos fascistas y construye discursos que promueven la discriminación", mientras que "mediante sus dichos y acciones, restringe las libertades individuales y somete a las mayorías populares", agregó.

Norma Morales.jpg Norma Morales, referente de la organización Barrios de Pie.

Los dichos de Espert

En una entrevista para Infobae el pasado fin de semana, Espert pidió poner "un límite a la natalidad en los hogares pobres" y "condicionar" los planes sociales hasta dos hijos, y advirtió: "Si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria en los próximos años".

“Uno no puede dar una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza”, señaló. Allí apuntó al crecimiento de la población pobre, la natalidad y en paralelo, el crecimiento en la demanda de planes sociales.

De acuerdo a la idea del legislador, "si a cada persona beneficiaria de planes se le subsidia cada hijo que tiene, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad y hay que tener una paternidad responsable", manifestó.

espert.jpg

Por eso, "los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo, porque si vienen al mundo hijos no queridos, esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados, probablemente sean violados y estaremos formando en el futuro delincuentes, violadores y asesinos", afirmó Espert.

Según el economista, el problema radica en que “la tasa de crecimiento de la población en hogares marginales es entre 4 y 5 veces superior a la de la población de clase media y media alta”. Esto significa que ”si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria”, sostuvo José Luis Espert.